Gli italiani bocciano i bilanci di sostenibilità delle imprese

#bisteccaday : numerose le fake news che colpiscono alimenti importanti per la dieta deGli italiani : Dal partito dei “no latte” alla panzana delle uova killer sono numerose le fake news che colpiscono alimenti importanti per la dieta degli italiani, favorite anche dal diffondersi incontrollato sul web di notizie prive di basi scientifiche che danneggiano la salute ma anche l’economia del Paese. Ad affermarlo è la Coldiretti in occasione della Giornata nazionale della bistecca #bisteccaday con l’apertura al pubblico dei Giardini Reali per il ...

I conti italiani senza Gli aiuti di Draghi : L'annuncio da Francoforte è venuto ieri, confermando quel che la Bce aveva fatto intendere da mesi. Il quantitative easing, l'acquisto cioè sul mercato secondario da parte della BCE di titoli pubblici ...

“Io - ingegnere di 63 anni in cerca di lavoro. La Germania non è il paradiso e Gli italiani qui sono spesso ai margini” : Rimettersi in gioco dopo aver perso il lavoro, cercando fortuna all’estero proprio come fanno i giovani, quelli che in Italia vengono chiamati “cervelli in fuga”. E farlo quando l’età non è più quella della laurea o di un primo impiego, ma comincia ad avvicinarsi a quella del pensionamento. È ciò che ha fatto Lino, ingegnere italiano di 63 anni che dopo la liquidazione dell’azienda in cui lavorava e dopo aver cercato invano una nuova occupazione ...

#Celiachia : L'equivoco che spinge Gli italiani a seguire una dieta #glutenfree - Celiachia - : ... indurre perdita di peso o permettere migliori performances sportive», avverte il gastroenterologo Mauro Bruno dell'AO Città della Salute e della Scienza di Torino in occasione del 3° Congresso ...

Mangiamo sempre più surgelati - ecco quali sono i preferiti daGli italiani : Gli italiani mangiano sempre più surgelati. Nel 2017 la crescita del consumo di prodotti che si conservano nel surgelatore è stata del 2 per cento rispetto ai dodici mesi precedenti. Ed è in particolare la vendita al dettaglio a dare i migliori risultati, con un +3,1 per cento e 531500 tonnellate di prodotti venduti in totale. Il catering, invece, ...

MotoGp - Dovizioso orgoGlio tricolore : “in Ducati tutti italiani? Sono contento. Lorenzo è il mio primo avversario” : Andrea Dovizioso parla del prossimo appuntamento del Motomondiale e delle novità del mercato piloti che lo toccano da vicino Il settimo appuntamento del Motomondiale, che si disputerà a Barcellona, inizia con la consueta conferenza stampa del giovedì. Dopo la vittoria di Jorge Lorenzo al Mugello ed una settimana ricca di colpi di mercato, i piloti Sono attesi per un’altra prova del campionato mondiale di MotoGp, che li vedrà protagonisti ...

[L'analisi] Prima Gli italiani - ma non Giulio Regeni. L'ora del dilettante Salvini : Suvvia queste sono posizioni da bar sport non da uomo di Stato. 3 , Sul caso Regeni in passato Salvini si era espresso in maniera diametralmente opposta, ma questo non è grave: siamo abituati alle ...

Diabete : il 6% deGli italiani ne soffre – Convegno al San Carlo di Nancy : Piede diabetico: ne soffre il 25% dei diabetici. All’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma il Convegno dedicato alle novità su diagnosi e cura di una patologia sempre più diffusa. Più di mille interventi l’anno con il 90-95% di arti salvati. “Il Diabetico con complicanze neuro-ischemiche agli arti inferiori: un paziente in attesa di risposte”, questo il tema del congresso accreditato ECM che si terrà il 16 giugno presso ...

Il buon latte - dalla Baviera sulle tavole deGli italiani : La Baviera, con ca. 13 milioni di abitanti, è il land più grande della Repubblica federale di Germania. È conosciuta per i suoi magnifici paesaggi, ed è un‘ambita destinazione turistica. Ma questa terra è anche molto altro: un produttore di eccellenze lattiero-casearie che devono la loro bontà a un latte di grande qualità, processi produttivi all’avanguardia, accurati controlli, e tradizioni senza tempo. Per suggellare il solido rapporto di ...

Tennis – Torneo Avvenire - le imprese deGli italiani in gara : Al Torne Avvenire la giovane Italia del Tennis a testa alta, imprese per Darderi e Cobolli Gli incroci degli ottavi di finale parlavano chiaro. Mercoledì sarebbe stata una giornata chiave per i giovani italiani impegnati al 54° Torneo Avvenire e la risposta è stata più che positiva. Nel tabellone maschile sono cinque gli azzurri ad accedere ai quarti di finale partendo dalla testa di serie numero uno Luca Nardi a cui bastano due set per sbrigare ...

La Sea-Watch chiede l'apertura dei porti italiani per imbarcare i migranti salvati daGli Usa : Roma, 13 giu. , askanews, L'Ong tedesca Sea-Watch si è detta pronta ad accogliere i 40 migranti soccorsi ieri dalla marina americana al largo della Libia solo se l'Italia aprirà i suoi porti. La nave ...

Alberto Mezzetti - dal Gf all'Isola dei Famosi : «Gli italiani hanno votato me perché sono educato» : di Ida Di Grazia Alberto Mezzetti , il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello ci ha preso gusto con i reality e ora punta all' isola dei Famosi. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il ...

Festa della Musica - ENAC e Gli aeroporti italiani si uniscono con numerosissimi eventi : Nei terminal di 22 aeroporti italiani il 21 giugno saranno ospitati, a favore dei passeggeri e dei lavoratori presenti negli scali, concerti e spettacoli Musicali di diverso genere con repertori che ...

Gli italiani tornano a spendere per le vacanze : Infatti, il Politecnico di Milano emolte altre Università italiane hanno più volte sottolineato la necessità disviluppare un approccio consulenziale; da diversi anni siamo oggetto di studionel mondo ...