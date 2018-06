Gli Chic di Nile Rodgers tornano con un nuovo album dopo più di 25 anni | ' It' s About

L'ultima follia deGli intellettuali chic : "Muoia un bimbo così cade il governo" : E questa sarebbe la meglio intellighenzia? Questa sarebbe la bella sinistra che pensa bene e vive meglio? Sono questi gli scrittori, gli artisti, i cantanti che si merita un'Italia già disgraziata di ...

Depressione colpa degli antidolorifici? Lo studio shock: ecco i farmaci che possono causarla, tra questi c'è anche la pillola anticoncezionale. Una scoperta che può cambiare davvero tutto.

Allarme maschicidi Gli uomini vittime quanto le donne Ma nessuno ne parla : di Barbara Benedettelli C entoventi donne. Centoventi uomini. Sono le vittime di omicidi in famiglia, in coppia, tra amici, vicini di casa, colleghi di lavoro. Tante, troppe. donne e uomini italiani ...

Roma - Schick : "Dimostrerò chi sono. Cassano mi ha dato qualche consiGlio" : 'Il prossimo anno farò vedere chi sono. E il mio futuro non è in discussione'. Patrik Schick torna a parlare e ribadisce come non ci siano possibilità di lasciare la Roma in estate dopo una sola ...

Chicco Nalli ancora vicinissimo all’ex moGlie Tina Cipollari : Anche se non vivono più insieme e si sono ormai lasciati, Chicco Nalli e l’ex moglie Tina Cipollari sono ancora molto legati. A rivelarlo è proprio l’hair stylist delle dive, che in un’intervista a Mio ha svelato di cenare tutte le sere con la vamp di Uomini e Donne. Dopo 12 anni d’amore e tre figli, gli ex sono rimasti uniti e, molto probabilmente, lo rimarranno per sempre. Oggi Chicco Nalli, in arte Kikò, ha un nuovo ...

Bianca Atzei : "Vivo con una protesi al cuore. Avevo la tachicardia - credevano fosse stress. Non voGlio pietismo" : "Non ne parlo molto per non attirare facile pietismo". Per la prima volta, in un'intervista rilasciata a Quotidiano Nazionale, Banca Atzei parla per la prima volta di un'operazione subita al cuore. La cantante aveva accennato all'accaduto durante la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, e al giornale ha dato ulteriori dettagli. "Iniziai ad avvertire tachicardia e aritmia", ricorda, "Mi dicevano che era ansia, stress, agitazione. Invece mi ...

VIDEO Chicco Blengini e il time-out tutto da ridere : “Stasera uscite - è pieno di f… Domani non voGlio ubriachi sul pullman” : “Stasera siete liberi di uscire. Fate quel c…o che volete, è pieno di f..a. Unica cosa, lo sapete: non voglio Domani mattina nessuno ubriaco sul pullman“. Cit: Chicco Blengini in uno dei time-out più esilaranti della storia dello sport italiano. Il CT della Nazionale di volley maschile era scatenato nel weekend a Kraljevo, gli azzurri erano in totale controllo della partita contro la Serbia e stava arrivando il terzo successo ...

Volley - Nations League 2018 – Chicco Blengini : “Ottimo risultato con la Germania - dobbiamo miGliorare”. La gioia di Anzani e Antonov : L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-1 all’esordio nella Nations League 2018 di Volley maschile. Ottimo risultato degli azzurri che hanno incominciato con il piede giusto, grande entusiasmo in gruppo come traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla FIPAV. Chicco Blengini: “Avevamo voglia di iniziare, il risultato ci fa contenti. Sappiamo che dobbiamo migliorare in tante cose e lo faremo con la pazienza necessaria in un ...

Bono Vox, cade dal palco: Video. incidente per il frontman degli U2 durante concerto a Chicago, tappa dell'Experience + Innocence Tour della band irlandese.

Mektoub - My love : chi sono Gli attori-rivelazione del nuovo film di Kechiche - Best Movie : Shaïn Boumedine , nel film Amin, : «Io non avevo fatto nessuna scuola di cinema o teatro, e neanche avevo mai recitato in film o spettacoli amatoriali. Questa è stata davvero la mia prima esperienza ...