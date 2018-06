Giulia Sport Edition | classica eleganza | guida sportiva

Serie speciali che passione - tocca alla Giulia Sport Edition" : Troviamo poi la cornice dei cristalli in nero lucido, gli interni caratterizzati dal Pack Sport Interior con volante Sportivo in pelle con paddle in alluminio, inserti in alluminio sulla plancia, ...

Nuova Alfa Romeo Giulia Sport Edition : Stile e contenuti Sportivi con un significativo vantaggio cliente: questa l'anima della Nuova serie speciale Sport Edition, nata per soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti e inclini alla Sportività. La Nuova Alfa Romeo Giulia Sport Edition si caratterizza per un look capace di evocare il DNA Alfa Romeo, fatto di competizione e performance: il […]

Alfa Romeo Giulia - In gamma la nuova Sport Edition : L'Alfa Romeo presenta la Giulia Sport Edition, una serie limitata che sarà disponibile a partire da 47.000 euro sul mercato italiano. La berlina viene offerta nelle versioni equipaggiate con il 2.0 turbobenzina da 200 CV e 2.2 diesel 180 CV e per ambedue è prevista l'unica opzione del cambio automatico a otto marce.Le dotazioni di serie. Fanno parte dell'equipaggiamento il kit estetico derivato dalla Giulia Veloce con prese d'aria maggiorate e ...