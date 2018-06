Giro di Svizzera 2018 | vittoria spettacolare di Nairo Quintana ad Arosa Richie Porte

Giro della Svizzera 2018 : la meraviglia tattica di Andersen a Gommiswald! Porte guadagna ancora terreno : La sesta tappa del Giro della Svizzera 2018 , da Fiesch a Gommiswald, considerata da tutti già alla vigilia la frazione regina della corsa elvetica per i suoi tre i GPM in giornata di cui due Hors Categorie, entrambi però molto lontani dal traguardo, e un terzo proprio sull’arrivo di terza categoria con 3 km al 6%. Con un dislivello totale di più di 3300 metri, c’erano tutti i presupposti per vedere una corsa scoppiettante ma essendo ...

DIRETTA / Giro di Svizzera 2018 streaming video e tv. Tutti in strada! (6^ tappa Fiesch-Gomminswald) : DIRETTA Giro di Svizzera 2018 : info streaming video e tv, percorso della 6^ tappa della classica rossocrociata. La corsa oggi andrà da Fiesch fino a Gommiswald, per 186 km.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 11:53:00 GMT)

Giro di Svizzera 2018 : capolavoro di Diego Ulissi! Riprende Landa e vince la quinta tappa - Porte in giallo : Primo arrivo in salita per il Giro di Svizzera 2018 e arriva il secondo trionfo azzurro nella corsa a tappe elvetiche: un capolavoro timbrato Diego Ulissi nella quinta frazione di 155.7 chilometri da Gstaad a Leukerbad. Una vittoria in stile Ulissi quella odierna: il toscano, che ha riscattato oggi un periodo di forma tutt’altro che eccezionale, è partito a poche centinaia di metri dal traguardo lanciandosi in uno sprint devastante. Richie ...