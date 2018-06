Giro di Svizzera 2018 | capolavoro di Nairo Quintana nella settima tappa | Porte difende la

sportfair

: Giro di Svizzera 2018, assolo di Quintana – Porte resiste in giallo - SpazioCiclismo : Giro di Svizzera 2018, assolo di Quintana – Porte resiste in giallo - LIguaran : RT @Gazzetta_it: Giro di Svizzera: Quintana torna a vincere - CamiloCueto1 : RT @Gazzetta_it: Giro di Svizzera: Quintana torna a vincere -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Splendido assolo del corridore della Movistar che attacca sin dalle prime rampe e taglia in solitudine il traguardo, terzo posto per la maglia giallaUna prestazione da brividi, un assolo pazzesco che regala ala vittoriadeldi. Il ciclista della Movistar attacca fin dalle prime rampe della salita finale, staccando tutti gli inseguitori e tagliando in solitudine il traguardo di Arosa davanti a Jakob Fuglsang (Astana) e alla maglia gialla Richie. Il corridore della BMC conserva la leadership della classifica generale, mantenendo un vantaggio di 17 secondi suche torna così prepotentemente in corsa per la vittoria finale. Wilco Keldermann completa il podio della generale con 52 secondi di gap dal leader, seguito da Enric Mas che naviga in quarta posizione. L'articolodidi...