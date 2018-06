Giovane ucciso dalla polizia dopo tso Salvini visita l' agente ferito | «Capisco la mamma

Trapani : omicidio D'Aguanno - Giovane ucciso con rasoio da barbiere : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - E' stata ritrovata l'arma con cui lo scorso martedì Alessio Li Volsi ha accoltellato a morte Fabio D'Aguanno. Si tratta di un cosiddetto 'Rasoino catanese', attrezzo da lavoro utilizzato, nel recente passato, dai barbieri siciliani. Uno strumento a cui Li Volsi era par

Salvini - capisco mamma Giovane ucciso - ma sto con divisa : "Non mi permetto di commentare una mamma che perde il figlio. Se il figlio non avesse accoltellato una due tre quattro cinque sei volte una persona che sta facendo il suo lavoro oggi sarebbe vivo e ...

Genova - sparati almeno 5 colpi su Giovane ucciso in casa da agente - : La vittima colpita all'altezza del torace in punti vitali. Per l'accaduto è indagato il poliziotto intervenuto nell'abitazione insieme a un collega. Quest'ultimo era stato aggredito con un coltello ...

Genova - sparati almeno 5 colpi su Giovane ucciso in casa da agente : Genova, sparati almeno 5 colpi su giovane ucciso in casa da agente La vittima colpita all’altezza del torace in punti vitali. Per l'accaduto è indagato il poliziotto intervenuto nell'abitazione insieme a un collega. Quest'ultimo era stato aggredito con un coltello dal giovane. La madre del ragazzo: chiamato medico, arrivata ...

Giovane ucciso da un poliziotto a Genova - Gabrielli : “Presto gli agenti avranno i taser” : Il capo della polizia Franco Gabrielli, dopo aver fatto visita agli agenti rimasti feriti a Genova durante la colluttazione con Jefferson Tomalà, ha annunciato che presto i poliziotti avranno in dotazione i taser (pistole elettriche) “così potranno agire in ulteriori condizioni di sicurezza e potranno non arrecare danno eccessivo alle persone in certi interventi”.Continua a leggere

Napoli - Giovane ucciso dopo una lite in discoteca : fermato l'assassino - ha 20 anni : Un 20enne residente al Pallonetto di Santa Lucia è stato fermato dai carabinieri nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Agostino Di Fiore, ucciso all'alba di oggi all'esterno di una discoteca di ...

Napoli - Giovane ucciso dopo lite in discoteca : Omicidio questa mattina all'alba a Napoli. Un 28enne di Scampia è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco mentre si trovava in auto in via Coroglio. La vittima era incensurata e senza ...

A Genova Giovane accoltella un poliziotto e viene ucciso. Gravemente ferito l’agente : Un equadoregno di 20 anni ha accoltellato un poliziotto intervenuto su richiesta della madre del giovane ed è stato ucciso da un colpo di pistola. È successo a Genova, in un’abitazione in via Borzoli, nel ponente della città....

Giovane tenta di aggredire agente : ucciso in casa - poliziotto ferito - : accaduto a Genova. Un 20enne è morto dopo una colluttazione nel suo appartamento con un agente, ricoverato in codice rosso in ospedale ma non in pericolo di vita. A chiamare la polizia era stata la ...

Giovane aggredisce agente - ucciso : ANSA, - GENOVA, 10 GIU - Un Giovane ecuadoriano di circa 20 anni è rimasto ucciso nella sua casa a Genova durante una colluttazione con un agente di polizia intervenuto su richiesta della madre al ...

Genova - Giovane tenta di aggredire un agente : ucciso in casa - ferito il poliziotto : A Genova un giovane di circa 20 anni di origini ecuadoriane è morto ucciso da un agente di polizia intervenuto nella sua abitazione su richiesta della madre, forse al culmine di una lite. Secondo una ...