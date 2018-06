Giorgio Armani apre la nuova boutique a Firenze

Giorgio Armani - il guardaroba per l’estate in bianco e blu : Il bianco e il blu. Un classico dell’estate che non stanca mai. Elegante, rassicurante, deciso e al contempo rilassato è quello che nei giorni più rilassati dell’anno vorremmo vestire da mattina a sera, perché è perfetto tanto per un giro in barca, quanto per un aperitivo a fine giornata. Giorgio Armani fa dell’accoppiata di colore il leit motif del guardaroba estivo, declinando il bianco ottico e il blu scuro, su una ...