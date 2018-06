romadailynews

: Stadio Roma, Giachetti: “5stelle fanno finta che la questione non li riguardi. Ma hanno responsabilità politiche” - fattoquotidiano : Stadio Roma, Giachetti: “5stelle fanno finta che la questione non li riguardi. Ma hanno responsabilità politiche” - romadailynews : Giachetti: su stadio Roma parliamo di responsabilità politiche: Di seguito le parole del… - Gladys82012839 : hanno detto bene Calenda e Giachetti. Raggi non legge, non s'interessa, promette la funivia, la spiaggia. Lei conte… -

(Di venerdì 15 giugno 2018)– Di seguito le parole del deputato del PD, Roberto. “Non sta a me giudicare chi siano i colpevoli della vicendadella. Lo deciderà la magistratura. Ma qui il problema è ancora più grave, se è possibile.di. Chi ha portato certi personaggi? Chi li ha ‘premiati’ mettendoli ai vertici dell’azienda più importante della capitale? Una totale impreparazione nel governo della città, l’assoluta mancanza di capacitàe amministrative. C’è chi ha messo in piedi il Giubileo del 2000 senza nemmeno un appunto da parte dei magistrati. C’è chi, invece, blocca le Olimpiadi per paura della corruzione e poi cambia un progetto già pronto e “sano”. Per poi ritrovarci come siamo oggi”. L'articolo: sudiproviene da ...