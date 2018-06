ilfattoquotidiano

: Gemitaiz contro Salvini: “Se muori facciamo festa”. Il ministro risponde: “Che problemi ha ‘sto fenomeno?”… - Cascavel47 : Gemitaiz contro Salvini: “Se muori facciamo festa”. Il ministro risponde: “Che problemi ha ‘sto fenomeno?”… - mbwManzoni : Da ' Il Fatto Quotidiano' - edulcorare_ : ho visto le stories di gemitaiz contro salvini e confesso che alla lezione base di inglese sono caduta a terra -

(Di venerdì 15 giugno 2018) “ti auguro il peggio. Seuna festa”. È l’uscita di pessimo gusto del rapper, artista che da sempre utilizza l’arma della provocazione ma che questa volta si è spinto oltre nella sua polemicaMatteo, che da giorni chiama razzista dopo la scelta di non far approdare in un porto italiano la nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. In una storia su Instagram, il 29enne rapper romano ha augurato la morte aldell’Interno Matteo, con tanto di autoscatto e mantello della morte accompagnato dalle icone di quelle che sembrano due modelle di Playboy. E il titolare del Viminale ha risposto su Twitter: “‘ti auguro il peggio, SEuna festa’. Parola del rapper, ma chi è ‘sto fenomeno? Cheha, secondo voi???”. “ti auguro ...