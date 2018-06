Gemitaiz attacca Salvini | Se muori faccio la festa

ilgiornale

(Di venerdì 15 giugno 2018) Dopo gli attacchi di Oliviero Toscani delle ultime settimane, pure il rapperpunta il dito contro il ministro degli Interni. L'attacco è di quelli che fanno discutere e arriva con un post su Instagram. In una immagine c'è la mmorte con la falce in mano e due donne che fanno.Sopra l'immagine su sfondo nero una scritta eloquente: "ti auguro il peggio. Sefacciamo una", il tutto firmato. Il post non è certo sfuggito al ministro degli Interni e di fatto su Facebook ha risposto per le rime al rapper con un messaggio su Facebook: "ti auguro il peggio, sefacciamo una" Parola del rapper, ma chi è sto fenomeno? Che problemi ha secondo voi?". Insomma anche il rapper si è iscritto al club dei detrattori del ministro degli Interni. Marisponde colpo su colpo e di certo questo non è certo l'ultimo battibecco sui ...