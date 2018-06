Gb | Bum Bum Becker in bancarotta ricorre a immunità diplomatica

Gli Chic di Nile Rodgers tornano con un nuovo alBum dopo più di 25 anni : 'It's About Time' esce a settembre. Ascolta 'Boogie All Night' - ... : "Ho avuto il grande privilegio di produrre alcuni dei più grandi artisti del mondo, quindi quando è arrivato il momento di scegliere le collaborazioni per il mio nuovo disco, il ventaglio di scelta è ...

Audio e testo Ti Ricordi Di Me di Alessio Bernabei - un’evoluzione musicale tra il “caro Jack” e il nuovo alBum : Ti Ricordi Di Me? è il nuovo singolo di Alessio Bernabei, in radio e in digital download da oggi, venerdì 15 giugno. Il brano segna il ritorno in musica di Alessio Bernabei a un anno dal singolo precedente, Non è Il SudAmerica, pubblicato a ridosso dell'estate 2017. Ti Ricordi Di Me? è firmato dallo stesso Alessio Bernabei con Danti dei Two Fingerz e Alessandro Gemelli, questi ultimi anche alla produzione artistica. Via il ciuffo per ...

Video e testo di Bed di Nicki Minaj e Ariana Grande dall’alBum Queen - il duetto sensuale è già una hit : Bed di Nicki Minaj e Ariana Grande ha fatto il suo debutto in tutto il mondo giovedì 14 giugno, piazzandosi nel giro di poche ore al vertice della classifica iTunes di quasi una ventina di Paesi. La nuova collaborazione tra la rapper e la popstar, prodotta da Messy, Brett "Beats" Bailey, Ben Billions e SupaDubs, arriva ad anticipare l'album Queen della Minaj, da cui sono già state divulgate le tracce Barbie Tingz, Chun-Li e Rich Sex. Terzo ...

Boomdabash : la tracklist con tutti i featuring del nuovo alBum "Barracuda" : In uscita il 15 giugno

Ariana Grande ha aperto un account Instagram tutto dedicato al nuovo alBum "Sweetener" : Ecco cosa ha postato

ROMA – Filippo Maria Fanti, in arte Irama, vince la 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi e il suo album PLUME e il singolo NERA volano in vetta alle classifiche musicali. Il cantauore conquista il primo posto su iTunes, Spotify, Amazon e Apple Music con NERA, il suo singolo di lancio. Il disco PLUME, dopo […]

In arrivo un nuovo singolo di Liam Payne prima dell’alBum di debutto : “Ci saranno canzoni per i fan degli One Direction” : In arrivo nelle prossime settimane un nuovo singolo di Liam Payne, prima del rilascio effettivo dell'album di debutto come solista. In un'intervista con Billboard America, il cantante degli One Direction ha svelato alcuni indizi sul suo primo disco di inediti e ha anticipato l'uscita di un nuovo singolo estivo. "Il mio album è completo ed uscirà il 14 settembre, ma prima uscirà un altro singolo che sarà molto diverso da ciò che ho pubblicato ...

Fabio Curto sceglie la via del dark blues nel nuovo alBum 'Rive. Volume 1' : » E ancora: «Ho lavorato moltissimo sul sound e sulla spontaneità prediligendo alcune take "buona alla prima" perché più cariche di espressività e di "verità" in un mondo che sta facendo dell'...

Il talento internazionale di Elisa ai WMA in Will We Be Strangers aspettando il nuovo alBum (video) : Elisa ai WMA porta il suo talento internazionale con il suo ultimo singolo, Will we be Strangers. L'artista di Monfalcone torna sul palco dell'Arena di Verona dopo la residency del 2017 con la quale ha festeggiato i suoi primi 20 anni di carriera. Il brano è arrivato in radio a partire dal 13 aprile scorso ed è stato destinato esclusivamente al mercato online. Will we be Strangers è arrivato durante il tour europeo che Elisa ha condotto ...

Alvaro Soler con La Cintura all’Arena di Verona - tormentone dell’estate 2018 prima dell’alBum di inediti (video) : L'esibizione di Alvaro Soler con La Cintura all'Arena di Verona: il cantante spagnolo ha preso parte al secondo appuntamento con la musica dei Wind Music Awards 2018, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Il ritmo dell'estate 2018 impazza con La Cintura di Alvaro Soler (qui video, testo e traduzione del singolo) che, dopo il successo di Yo Contigo Tù Conmigo dello scorso anno, si ripropone come tormentone estivo. Accompagnata anche da ...

Figurine Panini – Presentati gli omaggi extra per completare l’alBum del Giro d’Italia : da Froome a Viviani - pezzi imperdibili [GALLERY] : Giro d’Italia: 8 Figurine extra per completare l’album Panini. Celebrati i grandi successi di Froome, Viviani, Lopez e Yates. Le nuove Figurine in omaggio sabato 16/6 con “SportWeek” e “La Gazzetta dello Sport” Grande successo per “Panini Giro d’Italia 101”, la collezione di Figurine che l’azienda modenese ha dedicato all’ultima edizione della Corsa Rosa. Per le migliaia di collezionisti e appassionati delle due ...

IL VOLO/ Il nuovo alBum è top-secret - ecco perchè (Wind Music Awards) : Il VOLO agli Wind Music Awards, in onda questa sera su Rai 1, ripropongono i loro più grandi successi. A breve un nuovo tour in Italia e l'attesissimo album.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:08:00 GMT)