Gay Pride 2018 | storia della lotta dei movimenti LGBT

Il tema del Gay Pride di Catania? È l'accoglienza dei migranti : L'appuntamento del Gay Pride come ogni anno è fissato per sabato 23 giugno. Tanti gli appuntamenti in Italia e in tutto il mondo. Particolarmente significativo sarà quello di Catania . Il tema di quest'anno è l'accoglienza a favore dei migranti. L'accettazione dell'altro, considerato diverso, ma che poi tanto diverso non ...

E3 2018. Le visioni di Sony PlayStation nella Los Angeles del Gay pride : Mostrati Last of Us Part 2, che narra di una ragazza omosessuale in un mondo post apocalittico, e Death Stranding di Hideo Kojima, game designer onirico che ha deciso di superare i confini di console e videogame

Pride : i 7 momenti Gay-teen più belli del 2018 : Pride significa orgoglio. Nel mese di giugno in tutta Italia e nel mondo si celebra l'amore , senza genere né distinzione, e ognuno si sente orgoglioso di quello che è e che prova . via GIPHY Ogni stagione ha i suoi highlight per quanto riguarda l'amore tra persone ...

rcc * IMMA BATTAGLIA : ' il Gay Pride è ANDATO BENISSIMO - MI HA FATTO ARRABBIARE L'ATTEGGIAMENTO DI VIRGINIA RAGGI. L'ABBIAMO INVITATA AL ... : La manifestazione di sabato era una manifestazione politica contro l'annullamento filosofico dell'amore omosessuale. Di Maio e Salvini sono uniti da Conte e da un governo in cui la questione ...

Il consulente del Vaticano : "Nessuna diffidenza nei confronti del Gay Pride" : I cattolici non dovrebbero essere diffidenti verso giugno, il periodo che la comunità Lgbt ha scelto come "mese dell'orgoglio". Parola di padre James Martin, gesuita americano, nominato consultore della Santa Sede della Segreteria per la Comunicazione.L'uomo di Chiesa in questione non è certo nuovo a posizioni di questo tipo.In passato Martin si era addirittura spinto a ipotizzare che alcuni santi fossero gay. In queste settimane il suo profilo ...

Gay Pride a Roma - il mondo del lavoro alla parata Lgbt : L’appuntamento del sabato in azienda è al Gay Pride. Tocca a Roma sabato 9 giugno e in parata c’è anche Procter & Gamble con lo slogan Love Over Bias, Amore oltre i pregiudizi. P&G partecipa al Pride in 25 Paesi proseguendo la campagna globale lanciata durante i Giochi Olimpici Invernali del 2018. Uno dei testimonial è il freestyler americano Gus Kenworthy il cui bacio in diretta tv al fidanzato ha fatto il giro del ...

Il coro "Bella Ciao" al Gay Pride di Roma : Per le strade della Capitale sfila la grande parata per celebrare l'orgoglio gay, 'Brigata Arcobaleno, la liberazione continua': è il motto del Roma Pride 2018

"Gay Pride a Roma : "Una società fondata sul rispetto e le differenze è più forte" : "Bellissimo e grandissimo Gay Pride. Una società fondata sul valore delle differenze e sul rispetto è una società più forte e sicura. Una società dell'odio e delle paure è inevitabilmente una società insicura e pericolosa per tutti. Grazie agli organizzatori per aver fatto oggi più bella Roma". Lo ha scritto sul proprio profilo Instagram il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. ...

Gay Pride Roma - "Siamo mezzo milione". FOTO : Gay Pride Roma, "Siamo mezzo milione". FOTO Per le strade della Capitale sfila l'edizione 2018 della manifestazione per l'orgoglio e i diritti del mondo omosessuale. La manifestazione, partita da piazza della Repubblica, arriverà a piazza della Madonna di Loreto. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Gay Pride Roma 2018 - le foto. "Siamo mezzo milione" : "Siamo mezzo milione". L'annuncio al Roma Pride 2018 è venuto quando la testa del corteo è arrivata al Colosseo. Dietro gli striscioni, tra gli altri, anche la parlamentare prima firmataria della ...

Gay Pride - migliaia in piazza a Roma per la “resistenza arcobaleno”. Manifestazione anche a Trento – FOTO : Nella Capitale migliaia di persone in piazza per il Roma Pride 2018, quest’anno nel segno della “Liberazione continua”, ispirato dai valori della Resistenza e della Costituzione. La parata dell’orgoglio Lgbtqi sfila da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto. Dietro al carro di testa – la “Brigata arcobaleno” – spiccano quelli del Circolo “Mario Mieli” con le bandiere ...