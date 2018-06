Garage Italia - Nuove collaborazioni in vista per Lapo Elkann

quattroruote

: Unique ?? X ?? Garage Italia Customs by Hydrogen Le identità uniche di due brand italiani si incontrano nell'ultim… - Hydrogenjeans : Unique ?? X ?? Garage Italia Customs by Hydrogen Le identità uniche di due brand italiani si incontrano nell'ultim… - autocostruttore : La spocchia dei francesi e' condensata nella frase del suo presidente #Macron La Francia non conta piu' un cazzo, p… - lautomobile_ACI : Anche senza l'#Italia, inziano i #Mondiali2018! Ecco le #auto milionare e le fuoriserie che nascondono i campioni i… -

(Di venerdì 15 giugno 2018)potrebbe presto ampliare le attività di personalizzazione offerte dallaCustoms collaborando con nuovi partner, tra i quali potrebbero figurare anche l'Ikea e la Tata. L'idea è quella di non limitare a una fascia di clienti con ampie disponibilità economiche la possibilità di creare veicoli o mobili con finiture esclusive.Nuovi progetti in. "Siamo in trattativa per una collaborazione con Ikea", ha dichiaratodurante un intervento all'Automotive News Europe Congress di Torino, aggiungendo che sarebbe pronto a lavorare anche con marchi come la Mini o la Tata così da permettere allaCustoms, di cui è fondatore e ceo, di ampliare notevolmente il proprio bacino di clienti. Negli scorsi anni, oltre a personalizzare alcune delle auto sportive più esclusive del pianeta, l'atelier milanese ha modificato anche modelli ...