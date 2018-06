Fuorigrotta | 21enne accoltellato per uno sguardo | ferito a un fianco

Fuorigrotta - 21enne aggredito e accoltellato : ferito a un fianco : Un 21enne napoletano è stato accoltellato e ferito al fianco in via Cintia, all'altezza del Parco San Paolo a Fuorigrotta . Il giovane giaceva a terra e perdeva molto sangue quando è stato soccorso ...

Fuorigrotta - 21enne aggredito e accoltellato : è in gravi condizioni : Un 21enne napoletano è stato accoltellato e gravemente ferito in via Cintia, all'altezza del Parco San Paolo a Fuorigrotta. Il giovane, giaceva a terra e perdeva molto sangue quando è stato soccorso ...