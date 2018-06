Frosinone contro tabù Palermo e vittoria promozione a 2 | 05

calcioweb.eu

: Palermo e Frosinone ieri sera andavano ad una velocità tripla rispetto a Russia e Arabia. Avrebbero vinto easy cont… - Tbd_MI : Palermo e Frosinone ieri sera andavano ad una velocità tripla rispetto a Russia e Arabia. Avrebbero vinto easy cont… - giovanniscotti3 : RT @Frosinone1928: ?? Tutte le info riguardanti la viabilità, in vista della gara di sabato contro il Palermo ?? - mezza_parola : #news Palermo-Frosinone, scattano i controlli contro i posteggiatori abusivi: 5 multe e 3 allontanamenti di Newsici… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Tra ile la Serie A c’è il. I gialloblu, ko per 2-1 nell’andata della finale playoff in Serie B, devono battere i rosanero nel prossimo round, che si gioca sabato al Benito Stirpe. Basta una, con qualsiasi risultato (vista la miglior posizione di classifica ottenuta in regular season) per ottenere la, ma il punto è proprio questo. Il, nei sette precedenti giocati, non ha mai battuto il, rimediando sei ko e un pareggio. Le quote sulla prossima gara, riporta Agipronews, dicono che questa può essere la volta buona per gli uomini di Longo, favoriti a 2,05 sul tabellone Microgame. Il pari, che manderebbe in A il, sale invece a 3,15, mentre si punta a 3,80 sul successo dei rosanero. Le statistiche delle due formazioni convergono decisamente verso una gara contratta:condividono il ruolo di ...