Fred De Palma | è uscito il nuovo singolo “D’estate non vale” ft Ana Mena

Audio e testo di D’estate non vale di Fred De Palma - il nuovo singolo estivo in duetto con Ana Mena : D'estate non vale di Fred De Palma è il nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 15 giugno e disponibile sulle piattaforme digitali e streaming. Giusto in tempo per la stagione estiva, D'estate non vale di Fred De Palma è un brano che vanta la produzione di Takagi & Ketra, coppia ormai sulla cresta dell'onda dopo i successi con J-Ax e Fedez, Arisa e Lorenzo Fragola, Giusy Ferreri e Baby K. Si tratta di un duetto con Ana Mena, ...