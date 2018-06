Fratoianni LeU | “Su Aquarius governo vigliacco | ma Pd ha aperto la strada a deriva di

fanpage

(Di venerdì 15 giugno 2018) Intervistato da Fanpage.it, il deputato di Liberi e Uguali Nicolacritica le posizioni delLega-M5S in relazione all'accoglienza dei migranti sul territorio nazionale e alla chiusura dei porti per la nave: "Toninelli e Salvini sulla vicenda della nave Acquarius hanno avuto un atteggiamento bandidesco. Non si possono mostrare i muscoli contro i più deboli, si tratta di persone provare da un viaggio disperato e disperante".