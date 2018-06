Francia | Deschamps | ' daremo il massimo | serve vincere'

Russia 2018 : il presidente della Federcalcio della Francia conferma Deschamps : Didier Deschamps continuerà ad essere l’allenatore della Francia indipendentemente dai risultati della Coppa del Mondo che inizia oggi. Lo ha dichiarato Noël Le Graët, presidente della Federcalcio francese. “Un allenatore deve essere supportato”, ha detto Le Graët. “Didier merita il più profondo rispetto, non c’è nessuna linea negativa nel suo contratto, ha un contratto fino al 2020, intendo che deve essere ...

Francia - presidente federazione : 'Deschamps sarà ct anche dopo il Mondiale' : 'Abbiamo qualità tecniche al di sopra della media, i nostri giocatori sono nei migliori club del mondo', ha detto. 'L'obiettivo per noi è la semifinale, e molti team possono aspirare a questo, tutti ...

Francia - Deschamps : 'Un Mondiale senza l'Italia è triste' : Sull' as senza del l'Italia dalla Coppa del Mondo, il ct francese ha detto: 'Certo che l'obiettivo di Roberto Mancini di domani non è lo stesso del mio. Sta preparando cosa succederà dopo. Un Mondiale ...

Francia - Deschamps : 'Resto sereno anche ora che Zidane è libero' : Mi conoscete, la mia energia è focalizzata alla Coppa del Mondo. Ci sarà poi un dopo Mondiale e lì si vedrà. Non sarò io a consegnare eventualmente le chiavi della Francia a Zidane - aggiunge ...

Mondiali Russia 2018 - Deschamps lo inserisce nella lista dei sostituti della Francia : Rabiot rifiuta : Una lista di ventitré calciatori convocati, un'altra formata da undici sostituti , chiamati a mantenersi in forma per prendere eventualmente il posto di un compagno di squadra infortunato. E' questa la ...

Francia - il lusso di poter dire no al talento : gli “scarti” di Deschamps sarebbero titolari nell’Italia : La riserve della Francia sarebbero una manna dal cielo per la nostra bistrattata Italia, fuori dal Mondiale dopo il flop contro la Svezia La Francia si affaccia al Mondiale russo con grandissime ambizioni. La squadra di mister Deschamps è senz’altro tra le favorite del torneo, dopo aver raggiunto la finale agli Europei adesso ha la giusta maturità per puntare al colpo grosso. All’interno della rosa transalpina ci sono calciatori di ...