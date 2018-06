Francesca Alotta Dal successo con Aleandro Baldi alla rivincita con Fausto Leali Ora o

Fausto Leali/ Si riparte da zero con Francesca Alotta (Ora o mai più) : Fausto Leali , il lavoro del coach riparte da zero con Francesca Alotta dopo l'eliminazione, nel talent show di Rai Uno, di Donatella Milani (Ora o mai più) (Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 08:13:00 GMT)

«Ora o mai più» : entra Francesca Alotta. Ecco cosa c’è da sapere : Fuori Donatella Milani, dentro Francesca Alotta. Dopo solo una puntata di Ora o mai più, la cantante di Montevarchi decide di abbandonare il programma per stare vicino alla mamma, in gravi condizioni di salute. A sostituirla la storica corista di Domenica In, vincitrice della sezione Novità del Festival di Sanremo nel 1992 in coppia con Aleandro Baldi. Insieme cantavano Non Amarmi: come ...