Frana alle pendici del Monviso | interrotto il sentiero che conduce al rifugio Vallanta

meteoweb.eu

: SALUZZO. Frana alle pendici del Monviso, interrotto sentiero Vallanta via @@LaVoceRedazione - LaVoceRedazione : SALUZZO. Frana alle pendici del Monviso, interrotto sentiero Vallanta via @@LaVoceRedazione - libredevolar : RT @tuonodighiaccio: nella vita mi sento come quando alle medie mi sceglievano per ultima/non mi sceglievano affatto per fare le squadre di… - tuonodighiaccio : nella vita mi sento come quando alle medie mi sceglievano per ultima/non mi sceglievano affatto per fare le squadre… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Il personale dell’Ente Parco delsi sta occupando, in collaborazione con il Comune di Pontechianale e con l’indispensabile collaborazione del Servizio Tecnico regionale di Cuneo, del ripristino della piena sicurezza sulprincipale di accesso al, reso pericoloso e inagibile in un tratto a causa di unaavvenuta a inizio giugno. L’andamento climatico di questa primavera, certamente in controtendenza rispetto agli anni recenti ma comunque ampiamente rientrante nelle medie riscontrabili in questa stagione e in queste zone, ha favorito, purtroppo, ilmento di un centinaio di metri del, che, oltre che dagli escursionisti, è utilizzato dai margari per il pascolo in alpeggio. Proprio a seguito della richiesta di questi ultimi, Comune, Parco e Servizio Tecnico regionale hanno concordato, a seguito di sopralluogo tecnico congiunto, le modalità ...