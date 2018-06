Fotocamere | trasformare in Instax la tua vecchia 35mm

gqitalia

La fotografia istantanea va oltre lo scatto rapido: è un gesto rivoluzionario. Se ai tempi delle Polaroid era un modo per evitare un passaggio e avere subito la foto sviluppata, oggi che le foto le vediamo all'istante è diventata un modo artistico per scattare. Se prima era di massa, oggi è d'elite, se prima si presentava come fotografia per tutti oggi è per chi vuole distinguersi. Stampanti portatili, nuovecome le Fujie vecchi ritorni come le Polaroid rigenerate continuano ad avere un ruolo nella nostra vita. Piccolo forse, di nicchia appunto, ma ce l'hanno. La prova è che la foto stampata al volo è ...