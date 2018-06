Foschi PD | Strada Almirante | Raggi sindaca a sua insaputa

romadailynews

(Di venerdì 15 giugno 2018) Roma – Enzo, vicesegretario del Pd Lazio, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Laci mette una toppa, e solo oggi vieta ladedicata al razzista e fascistae votata anche dalla sua maggioranza dei 5Stelle. Non possiamo che apprezzare questa decisione, anche se tardiva. Resta lo sgomento per una città non governata, dove laapprende dai giornali una cosi’ importante e vergognosa iniziativa partorita dalla sua maggioranza. Purtroppo Roma ha unaa sua”. L'articolo(PD):a suaproviene da RomaDailyNews.