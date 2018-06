Fortnite | riabilitazione per una bambina di 9 anni caduta in dipendenza

eurogamer

(Di venerdì 15 giugno 2018)è il fenomeno videoludico del momento con 125 milioni di download, e naturalmente non può che essere sotto i riflettori.Come riporta Mirror.co, il gioco che ha catturato negli ultimi 6 mesi l'attenzione di milioni di giocatori, ha catturato anche l'attenzione di unadi nove, forse in maniera decisamente eccessiva.Come sappiamo tutto può dare, i videogiochi non sono da meno, soprattutto se a giocare sono i bambini senza alcuna forma di controllo da parte di un adulto. Questo è il caso di questadi novefinita in terapia per via della suada. Secondo i racconti dei genitori la piccola si alzava durante la notte e stava davanti al videogame per oltre 10 ore di fila senza mai staccarsi dalla televisione. Ai tentativi del padre di rimuovere la Xbox One, laha risposto con la violenza, inoltre anche il rendimento ...