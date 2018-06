Fortnite | Epic rimuove i fucili d' assalto con mirino dalla modalità Sfida tra Cecchini v3

Epic presenta la Fortnite 2019 World Cup : Ci saranno qualificazioni in tutto il mondo e il montepremi verrà diviso tra esse. La World Cup standard si concentrerà sul singolo e le coppie ma ci saranno altri eventi che incoraggeranno la ...

Epic presenta la Fortnite 2019 World Cup : Dopo aver annunciato di aver stanziato 100.000.000$ in denaro per la prossima stagione di tornei dedicati a Fortnite, Epic Games ha annunciato oggi il programma di come verrà distribuita tale somma.Come riporta VG247 la Fortnite 2019 World Cup permetterà ai 125 milioni di giocatori di qualificarsi per numerosi eventi, "Tutti possono partecipare, tutti possono vincere" ha dichiarato Epic.Ci saranno qualificazioni in tutto il mondo e il montepremi ...

Fortnite Salva il Mondo : Epic annuncia un consistente buff alle armi corpo a corpo : Un nuovo aggiornamento per la modalità Salva il Mondo di Fortnite è previsto per la prossima settimana, e Epic Games ha colto l'occasione su Twitter per parlare brevemente delle misure che verranno applicate con l'update in arrivo.Gli sviluppatori hanno parlato delle armi corpo a corpo, attualmente poco utilizzate a causa della loro scarsa efficacia rispetto a quelle a distanza. Come segnala VG24/7, con il nuovo aggiornamento le armi da mischia ...

Fortnite : Epic annuncia il rinvio delle Sfide della Settimana 5 e dell'update 4.3 : Novità da non sottovalutare per Fortnite dato che Epic ha rivelato un rinvio per le Sfide della Settimana 5 della Stagione 4 e quindi anche per l'update 4.3. A quanto pare non si tratterebbe di un errore o di un problema di qualche tipo ma di una scelta preventivata dalla software house, che vuole riportare il reset Settimanale al giovedì.Come segnalato da Express.uk, Epic ha annunciato che le Sfide della Settimana 5 saranno disponibili il 31 ...

V-Bucks gratis in Fortnite? Epic Games spiega come evitare le truffe : Lo sappiamo tutti, Fortnite è uno dei giochi più popolari al mondo. Se non IL gioco più popolare. Milioni di giocatori, milioni di dollari incassati da Epic Games. Chiaramente con l'aumentare del successo aumentano proporzionalmente i truffatori e malintenzionati che cercano di approfittare delle persone. Soldi gratis in Fortnite? Impossibile Sicuramente è YouTube una delle piattaforme dove si riversano persone non proprio con buone ...

Fortnite Salva il Mondo : Epic interverrà sul problema dei punti abilità : Fortnite è amato da milioni e milioni di fan, forse anche perché il titolo di Epic Games è esente da gravi bug o difetti che possano impedire agli utenti di godere dell'esperienza offerta dal gioco. Uno dei pochissimi problemi segnalati dalla community affligge la modalità Salva il Mondo, nella quale in molti lamentano di non poter completare l'albero delle abilità, sopratutto una volta che si è raggiunto il grado massimo.Per sbloccare le ...

Pericoli Fortnite per Android - Epic Games spinge alla cautela : Non si arresta di certo il momento d'oro che sta vivendo in questi mesi Fortnite, il fortunato titolo Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games e che continua a macinare numeri spaventosi, in virtù di una formula di diffusione gratuita che gli ha permesso sostanzialmente di raggiungere un pubblico vastissimo. Gli introiti, d'altro canto, sono garantiti dalle microtransazioni, con gli utenti che foraggiano gli sviluppatori con pagamenti ...

Fortnite : Epic presenta le nuove skin - emote e armi del Pass della Battaglia della Stagione 4 : La Stagione 4 di Fortnite è appena cominciata, e i giocatori del celebre Battle Royale di Epic hanno già cominciato a dare la caccia ai tanti nuovi contenuti offerti dalla nuova Stagione, inclusi quelli esclusivi del nuovo Pass della Battaglia.Gli sviluppatori hanno voluto presentare ufficialmente questi nuovi contenuti, pubblicando un trailer che mostra i costumi, le emote, i deltaplani, gli spray e i nuovi picconi che potranno essere ottenuti ...

Epic Games continuerà nella causa contro il quattordicenne che ha fatto uso di cheat su Fortnite : Lo scorso ottobre Epic Games ha avviato una causa contro un quattordicenne che faceva uso di cheat su Fortnite, riporta VG247.Ebbene, come possiamo leggere, Epic continuerà imperterrita nella causa contro l'adolescente.La madre del ragazzo scrive in una lettera alla corte del distretto orientale della Carolina del Nord: "Sono convinta che a causa della loro scarsa capacità di programmare e modificare il gioco stanno usando mio figlio come capro ...

Fortnite : il titolo di Epic è il free-to-play di maggior successo di sempre su console : Fortnite: Battle Royale ha avuto un mese da record a marzo e le buone notizie continuano per gli sviluppatori di Epic Games. Il popolare gioco è ora il più grande free-to-play per console in assoluto in termini di entrate e utenti attivi mensilmente, secondo la società SuperData Research. Lo scorso mese sono stati 223 milioni di dollari su PC, Xbox One, PlayStation 4 e iOS.Come riporta Venturebeat, con i ricavi generati è stata segnata una ...

Fortnite Battle Royale : la creazione di una nuova mappa non rientra tra le priorità di Epic Games : Come nel caso di PlayerUnknown's Battlegrounds, anche la modalità Battle Royale di Fortnite è stata lanciata con una sola mappa e, anche se Epic ha continuato a lavorarci sin dal lancio, aggiungendo contenuti e trasformandola, ci sono stati alcuni che si sono chiesti se gli sviluppatori avrebbero mai lanciato una nuova mappa per la modalità.Parlando con IGN, il Design Lead di Fortnite, Eric Williamson, ha fatto notare che in questo momento Epic ...

Rimossi Missili Guidati da Fortnite - per sempre? Cosa ha detto Epic Games : Sono passate solo due settimane circa dall'arrivo dei Missili Guidati in Fortnite. Epic Games oggi ha deciso di rimuoverli del tutto dal gioco. In un post su Reddit, Epic ha detto che condivide la preoccupazione espressa dai giocatori circa il fatto che quest'arma sbilancia il gioco e la forza intrinseca del missile guidato. In risposta, ha messo l'arma "in pausa mentre pensiamo ai prossimi passi per il suo futuro". Addio ai Missili Guidati in ...

Epic Games rimuoverà i missili guidati di Fortnite per un tempo indeterminato : Gli sviluppatori dell'apprezzato Fortnite hanno comunicato su Reddit che presto rimuoveranno i missili guidati per un periodo di tempo indeterminato, Epic Games ha deciso che dovrà apportare modifiche all'arma prima di farla tornare.In seguito ai vari problemi riscontrati dalla community ultimamente, come glitch, bug e problematiche di bilanciamento, Epic ha preso la sua decisione: "abbiamo ricevuto molti feedback sui missili guidati, feedback ...

Epic Games parla delle difficoltà di integrare le modalità Save the World e Battle Royale di Fortnite : La storia di Fortnite è assolutamente peculiare, principalmente considerando la storia e le origini del suo successo. Il gioco presenta due modalità, una PvE, Save the World, e una PvP, Battle Royale, quella che si è dimostrata decisiva per lanciare Fortnite all'apice di tutte le classifiche del 2018.Epic Games aveva dapprima portato Fortnite sul mercato nella sua versione Save the World, e solo in seguito si era occupata in soli due mesi di ...