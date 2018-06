Forte ascesa per Rolls-Royce Holdings

Forte ascesa per Christian Dior : Prepotente rialzo per la casa di moda francese , che mostra una salita bruciante del 2,02% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury ...

Forte ascesa per Fiera Milano : Prepotente rialzo per Fiera Milano , che mostra una salita bruciante del 2,38% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fiera Milano evidenzia un andamento più ...

Forte ascesa per Dominion Energy : Vigoroso rialzo per Dominion Energy , che passa di mano in Forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,14%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Dominion Energy evidenzia ...

Forte ascesa per Evraz : Effervescente Evraz , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,10%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Evraz più ...

Forte ascesa per Mutuionline : Brilla Mutuionline , che passa di mano con un aumento del 3,61%. Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto ...

Forte ascesa per Mallinckrodt : Brilla Mallinckrodt , che passa di mano con un aumento del 9,49%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori ...

Forte ascesa per Southwestern Energy : Effervescente Southwestern Energy , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,78%. La tendenza ad una settimana di Southwestern Energy è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-...

Forte ascesa per Damiani : Vigoroso rialzo per la società che produce gioielli , che passa di mano in Forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,94%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base ...

Forte ascesa per Phillips 66 : Seduta decisamente positiva per la multinazionale americana attiva nel settore energetico , che tratta in rialzo del 2,35%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si ...

Forte ascesa per Ferragamo : Seduta decisamente positiva per la maison del lusso , che tratta in rialzo del 2,16%. Il trend di Salvatore Ferragamo mostra un andamento in sintonia con quello del World Luxury Index . Questa ...

Forte ascesa per Halma : Protagonista Halma , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,62%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Forte ascesa per Piquadro : Seduta decisamente positiva per il produttore italiano di pelletteria , che tratta in rialzo del 3,28%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...

Forte ascesa per EI Towers : Seduta decisamente positiva per la società di infrastrutture per le comunicazioni , che tratta in rialzo del 4,92%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di EI Towers evidenzia un ...

Forte ascesa per Pacific Gas & Electric : Effervescente Pacific Gas & Electric , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,23%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pacific Gas & Electric evidenzia un ...