Fondi Pon metro per rendere Napoli e l' area metropolitana Smart

Sardegna - peste suina : disponibili Fondi regionali per integrare i danni : L’Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina africana in Sardegna comunica che sono disponibili fondi regionali per il ristoro alle aziende di allevamento regolari e certificate che possono incorrere nel blocco alla movimentazione dei maiali in seguito a segnalazione di un focolaio di PSA. Alla luce della nuova campagna di eradicazione promossa dall’UdP sono state recuperate risorse che, a partire dall’1 gennaio 2018, possono ...

Sardegna - in 5 Comuni nessuno vuol fare il sindaco : “Politiche centraliste non danno Fondi e poteri - ma solo responsabilità” : Nessun aspirante sindaco, nessun fermento per la chiusura delle liste, né per l’apertura dei seggi il prossimo 10 giugno. Per Austis, micro comune del Nuorese – 819 abitanti all’anagrafe, quasi al centro geografico della Sardegna – per la seconda volta in municipio arriverà il commissario straordinario. L’appuntamento con le urne è rinviato – forse – al 2019. Succede lo stesso in altri quattro centri dell’interno dell’Isola: ...

Gli sFondi ufficiali di OnePlus 6 sono già disponibili al download : OnePlus 6 è stato appena annunciato ufficialmente e, subito dopo avervelo fatto conoscere attraverso l'unboxing e le nostre prime impressioni, ecco a voi gli sfondi ufficiali dell'ultimo nato di casa OnePlus subito disponibili al download. L'articolo Gli sfondi ufficiali di OnePlus 6 sono già disponibili al download proviene da TuttoAndroid.

Gli SFondi dell’HTC U12+ disponibili per il vostro smartphone Android o iPhone : Link download : Potete scaricare gli Sfondi ufficiali del prossimo smartphone top di gamma HTC U12+ da poter utilizzare sul vostro smartphone Android o Apple iPhone: ecco il Link download.Seppur il prossimo HTC U12+ sarà presentato ufficialmente solamente a partire dal 23 maggio 2018, gli utenti possessori di uno smartphone Android o di un Apple iPhone possono già scaricare gli Sfondi ufficiali di quest’ultimo top di gamma.HTC U12+ ecco gli Sfondi ...

ALBA/ "I Fondi Crosetto devono essere spesi per il terzo ponte sul Tanaro" : Oggi, giovedì 10 maggio, il sindaco di ALBA , Cuneo, Maurizio Marello ha inviato una lettera ai colleghi sindaci di Langhe Roero sulla vicenda dei cosiddetti "fondi Crosetto". Dopo le dichiarazioni ...

Bilancio Ue. Commissione propone tagli all'agricoltura - più Fondi per i migranti : Il Bilancio dell'Unione europea deve essere approvato all'unanimità da tutti gli Stati membri. Mosse già le prime critiche alla proposta della Commissione dicendo: necessario che l'Europa intraprenda nuovo percorso per lo sviluppo economico e sociale

Alitalia : indagine approFondita UE su prestito ponte da 900 mln : Bruxelles, 23 apr. , askanews, La Commissione Europea ha avviato oggi un'indagine approfondita sul prestito ponte da 900 mln di euro concesso dallo Stato all'Alitalia, per valutare se costituisca un ...