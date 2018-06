Firenze Rocks | Guns n' Roses sul palco con Foo Fighters Video | pubblico in delirio per

Sorpresa al Firenze Rocks : sul palco con i Foo Fighters ci sono i Guns N’ Roses. Fan in delirio per il fuoriprogramma : Non smettono di sorprendere i Foo Fighters: la rock band americana ha ormai abituato i suoi fan a colpi di scena durante i concerti. Durante l’esibizione al Firenze Rocks 2018 (festival in programma alla Visarno Arena fino al 17 giugno), hanno invitato sul palco i Guns N’ Roses e insieme hanno suonato It’s so easy, brano del 1987 con cui Axl Rose e soci solitamente aprono i loro live il video è stato pubblicato sul profilo ...

Dal 14 al 17 giugno torna Firenze Rocks : Sembra un secolo (per gli amanti del rock), eppure è passato solo un anno. Puntuale si ripresenta il Firenze Rocks,

Firenze Rocks - il sindaco Dario Nardella al violino interpreta Learn to fly dei Foo Fighters : Il sindaco di Firenze Dario Nardella, ripreso a sorpresa, mentre suona il violino e interpreta Learn to fly dei Foo Fighters. La band sarà ospite del Firenze Rocks, dal 14 al 17 giugno alla Visarno Arena. L'articolo Firenze Rocks, il sindaco Dario Nardella al violino interpreta Learn to fly dei Foo Fighters proviene da Il Fatto Quotidiano.

