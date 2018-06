Fino a che età si possono donare gli organi?

Iannone e Belen si sono lasciati : tutto quello che sappiamo Finora : Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati…oppure no? La vita sentimentale della showgirl argentina continua ad essere un mistero, fra dichiarazioni e mezze verità. tutto è iniziato qualche settimana fa quando avevano iniziato a circolare alcuni gossip in cui si parlava di un addio fra il pilota di MotoGP e la modella. A mettere fine alla relazione, secondo fonti vicine alla coppia, Belen, decisa a concentrarsi sul lavoro e sul ...

Che Offerte Su eBay : Sconti Fino Al 60% Su TV - Smartphone E Giochi : Incredibili Offerte su eBay dal 14 Giugno: iPhone 8, Galaxy S9 a 499€, Xbox One X, GoPro, TV e tanto altro ancora. Tutta la tecnologia a prezzi top nel Super Weekend eBay eBay Super Weekend 14 Giugno 2018 Grandi Sconti tornano su eBay per tutti gli utenti interessati ad acquistare TV, Smartphone, Giochi e altri prodotti […]

Allerta Meteo - forte maltempo verso il Centro/Sud : nubifragi - grandinate e tornado Fino a Domenica - compromesso anche il weekend : 1/23 ...

Tetto al contante - il valzer delle modifiche da Monti a Renzi (Fino a Salvini) : Dal 1° gennaio 2016 i pagamenti in contante sono consentiti fino a 2.999,99 euro. In precedenza Monti lo aveva ridotto a 1.000 euro. Con un interrogativo di fondo: la limitazione all’uso del contante è davvero un deterrente in chiave antievasione o chi fa il «nero» aggira anche questo limite? ...

Tetto al contante - tutte le modifiche da Monti a Renzi (Fino a Salvini) : Dal 1° gennaio 2016 i pagamenti in contante sono consentiti fino a 2.999,99 euro. In precedenza Monti lo aveva ridotto a 1.000 euro. Con un interrogativo di fondo: la limitazione all’uso del contante è davvero un deterrente in chiave antievasione o chi fa il «nero» aggira anche questo limite? ...

Altro che MotoGp! Rea rinnova con Kawasaki Fino al 2020 : Niente passaggio in MotoGp: Jonathan Rea ha deciso il suo futuro, il campione del mondo in carica rimarrà ancora in Superbike, rinnovato il contratto con Kawasaki Da tempo ormai si vociferava di un possibile salto di categoria di Jonathan Rea. Dopo l’addio di Lorenzo alla Ducati e la prevista rottura di Honda con Dani Pedrosa, sembrava sempre più realtà l’idea di vedere il campione del mondo in carica di Superbike in MotoGp dalla ...

Tennis - Sara Errani squalificata per 10 mesi! Non giocherà Fino a febbraio 2019 - mazzata per il caso doping : Arriva una mazzata pesantissima per Sara Errani a cui sono stati inflitti dieci mesi di squalifica. Il Tas ha infatti accolto l’appello presentato da Nado Italia lo scorso 31 agosto. Originariamente la Federazione Internazionale del Tennis aveva fermato la giocatrice per due mesi dopo la positività al letrozolo emersa in un test antidoping del 16 febbraio 2017 (l’emiliana si era difesa parlando di contaminazione alimentare). Nado ...

Comunali - voto tra le polemiche. Affluenza 44 - 05% alle 19.00. Seggi aperti Fino alle 23 : Quasi sette milioni di italiani alle urne per eleggere i sindaci di 761 comuni, in una giornata condizionata dalle polemiche. Affuenza in aumento rispetto alle amminisrative del 2017. Dalle 24.15 i ...

Intel Low Power Display : la tecnologia che promette Fino a 8 ore in più di autonomia : L’elemento che più consuma energia nei notebook è indubbiamente lo schermo che, negli ultimi anni, è diventato sempre più risoluto e luminoso determinando un’autonomia piuttosto bassa. Intel questo problema lo ha capito e ha deciso di attuare una soluzione presentata al Computex 2018 di Taipei. L’azienda di Santa Clara ha, infatti, svelato una nuova tecnologia che promette di ridurre drasticamente il consumo energetico degli ...

Calcio in tv - che choc Niente gol Fino a sera Addio a 90° Minuto? : Resterà infine salvo il diritto di cronaca per la trasmissione dei gol durante i telegiornali. Con questo scenario, le società di Calcio saranno un po' più ricche: difficile però che gli utenti ...

Milano - stop alle auto diesel in città da gennaio 2019 : banditi tutti i veicoli Fino a Euro 3 - poi da ottobre anche Euro 4 : Il divieto scatterà dal 21 gennaio 2019. Da quella data i veicoli diesel fino a Euro 3 non potranno più circolare a Milano, poi da ottobre toccherà agli Euro 4 e dal 2024 il transito in città sarà vietato anche agli Euro 5. Lo ha annunciato il sindaco Beppe Sala durante il Festival dell’Energia a Roma, spiegando che dal prossimo anno sarà attiva “la Low emission zone ai confini della città, per cui da quella data non si potrà più ...

Grande Fratello 2018/ "Simone Coccia non è quello che vedete" : le accuse di un ex giefFino : Grande Fratello 2018, Simone Coccia nel mirino: "Non è quello che vedete!" Le accuse dell'ex gieffino Salvo Veneziano e le parole di Simona Izzo(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 07:09:00 GMT)

Android - perché l’Europa potrebbe multare Google Fino a 11 miliardi di dollari : Secondo indiscrezioni, la Commissione starebbe per infliggere una nuova sanzione-record al colosso californiano. Il motivo??L’uso del suo sistema operativo per monopolizzare il mercato europeo e mondiale, danneggiando la (nostra)?libertà di ricerca...

Rivoluzione nelle previsioni meteo : pronto satellite che le renderà più precise Fino a 7 giorni : Rivoluzione nelle previsioni meteo, che saranno più precise fino a 7 giorni, grazie ai dati raccolti dal satellite Aeolus, dell‘Agenzia Spaziale Europea, e dallo strumento laser che permetterà di studiare venti, nubi e atmosfera inviando a Terra dati ogni tre ore. Il satellite Aeolus ha completato la fase di test nella struttura della Airbus, a metà giugno lascerà Tolosa per raggiungere la Spagna e da lì raggiungerà la base europea di ...