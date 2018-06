Filippo Magnini si difende su Instagram | I ' funghi' sono degli integratori

«Pechino Express 7» : Le Coliche al posto di Filippo Magnini e della sorella - : Il due volte campione del mondo e' stato deferito per doping e dovra' comparire il mese prossimo dinanzi al Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia. Al posto dei fratelli Magnini, a Pechino ...

Giorgia Palmas porta Filippo Magnini a ‘casa’ : l’ex nuotatore con la figlia dell’ex Velina in Sardegna [VIDEO] : Giorgia Palmas e Filippo Magnini insieme in vacanza in Sardegna con la figlia dell’ex Velina Giorgia Palmas porta Filippo Magnini a casa sua. L’ex nuotatore e l’ex Velina sono volati in Sardegna con la figlia della bellissima mora. Sofia Bombardini, nata dall’amore tra Giorgia e l’ex fidanzato calciatore, è dunque in vacanza con la madre ed il suo nuovo compagno. La bella Palmas ha portato il suo nuovo amore nella ...

Nuoto - Filippo Magnini e l’udienza al Tribunale Antidoping. Spuntano le intercettazioni : “Vediamoci in autostrada - portami i funghi” : È stata fissata la data dell’udienza di Filippo Magnini davanti alla prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping. Il 12 luglio (ore 14.00) il due volte Campione del Mondo dei 100 metri dovrà presentarsi per rispondere dei capi di accusa: consumo o tentato consumo di sostanze dopanti, favoreggiamento, somministrazione o tentata somministrazione di sostanza vietata. Il TNA ha richiesto una squalifica di ben 8 anni per il nuotatore che si è ...

Filippo Magnini e le accuse di doping : «Un’indagine vergognosa» : Un bonifico da 1200 euro e alcune intercettazioni sospette. Sono queste le principali prove che la Procura di Nado Italia (Organizzazione Nazionale Antidoping) ha messo sul banco contro l’ex nuotatore Filippo Magnini: alle due violazioni del codice Wada di cui era stato accusato lo scorso ottobre, vale a dire consumo o tentato consumo di sostanze dopanti e favoreggiamento, se n’è aggiunta una terza, ossia somministrazione o tentata ...

Nuoto - arriva la risposta di Filippo Magnini : “Un’indagine vergognosa” : È arrivata la risposta, in una nota, da parte di Filippo Magnini dopo la clamorosa inchiesta nella quale la Nado Italia ha chiesto otto anni di squalifica per l’ex bi campione del mondo dei 100 stile libero. Il deferimento è stato richiesto per consumo o tentato consumo di sostanze dopanti (articolo 2.2), favoreggiamento (2.9) e ora anche somministrazione o tentata somministrazione di sostanza vietata (2.8). Il nuotatore azzurro non ci ...

Filippo Magnini accusato di doping - chiesti otto anni di squalifica : L’ex nuotatore olimpionico Filippo Magnini (da poco legatosi all’ex velina Giorgia Palmas) è indagato dall’antidoping per una triplice violazione del codice WADA: il procuratore capo PierFilippo Laviani ha chiesto una squalifica di otto anni per il pesarese. L’ex stileliberista, ritiratosi nel dicembre del 2017 e da poco tornato alla ribalta delle cronache rosa proprio per via del suo amore molto social con la Palmas e ...

