Figliomeni FDI-Rollero FI | Situazione roghi tossici oltre il limite

Figliomeni (FDI)-Rollero (FI) : Rebibbia - siamo vicini a vittima : Roma – Francesco Figliomeni e Marco Rollero, esponenti di Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Lo hanno fatto attraverso un comunicato congiunto. “Insicurezza, furti, stupri. A tanto siamo arrivati nella Capitale. Dove ormai sembra che aberranti notizie come quanto accaduto ad una donna di 44 anni nei pressi di Rebibbia non vengano nemmeno commentate. Auspichiamo che i responsabili di questi ...

Figliomeni (FDI)-Rollero (FI) : Metro B - S.Paolo ostaggio ambulanti : Roma – Francesco Figliomeni, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia e Marco Rollero, Presidente del club delle libertà per le politiche sociali e sicurezza di Forza Italia hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Ormai siamo alle scene di ordinario degrado sia dentro che fuori la Metro B di S. Paolo. Con passeggeri costretti a passare attraverso una selva oscura di bancarelle di vario tipo e venditori ambulanti. E con ...

Parcheggiatori abusivi - Figliomeni (FdI) : “Potenziare controlli” : Parcheggiatori abusivi, Figliomeni (FdI): “Potenziare controlli, tutelare i cittadini” “Una delle problematiche che affliggono la città è senza ombra di dubbio quella dei Parcheggiatori abusivi, fenomeno stabile se non addirittura in costante crescita, grazie ai numerosi nomadi, nordafricani e rumeni oltre alcuni italiani presenti in forma minoritaria che taglieggiano indisturbati i poveri cittadini romani”. Lo dichiara ...

Mobilità. Figliomeni (FDI) : “Soppressione e modifiche linee disagio per i cittadini” : Mobilità. Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia. La mobilità a Roma non brilla certo per efficienza, mettiamoci pure che a seguito dell’apertura della stazione San Giovanni della metro C, verrà da oggi riorganizzato il servizio TPL di superficie, che comprenderà la soppressione della linea 673, la modifica del capolinea della linea 545, le modifiche dei percorsi delle linee 51, 51D, 81, 715 che causeranno non pochi problemi per ...

Emergenza rifiuti. Figliomeni (FdI) : “Roma è al collasso e l’AMA sciopera” : “Ogni angolo di strada, piazza e quartiere dal centro alla periferia è letteralmente sommerso da rifiuti di ogni natura, compresi quelli che non si possono smaltire presso i cassonetti, vedi materassi, elettrodomestici e mobili”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia. “E’ vero che il problema dei rifiuti nella Capitale è secolare, testimonianze storiche giunte fino a noi riferiscono di una ...