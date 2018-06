Festa con ex olimpionici per i 65 anni del Panathlon Napoli

Gemitaiz choc contro Salvini : 'Se muori facciamo una Festa'. Poi aggiunge : 'Odio i razzisti' : A differenza di tanta gente, io pago le tasse, e sono tante, mentre voi, anche se aveste tutti i soldi del mondo, restereste sempre molto poveri'. Va detto, comunque, che la pessima uscita non è ...

Annunciati 5 concerti di J-Ax a Milano - una grande Festa per i 25 anni di carriera : info e biglietti : Una grande festa per i 25 anni di carriera: Annunciati 5 concerti di J-Ax a Milano, in programma il prossimo ottobre! Attraverso un post su Instagram, il rapper ha annunciato una grande festa della durata di ben cinque giorni, in occasione dei suoi primi 25 anni di carriera. Dopo aver congedato Fedez e il progetto Comunisti col Rolex, J-Ax riprende la carriera da solista, così come farà Fedez, con una tranche di concerti al Fabrique di ...

ManiFesta 12 - la biennale nomade contemporanea a Palermo : dal 16 giugno al 4 novembre : Volenti o nolenti, il centro dell’Europa culturale, politica, migratoria, è sempre lì. Palermo, la Sicilia, Manifesta 12. E visti gli istinti facili del periodo, se sentite parlare di cultura, e migranti, meglio non mettere subito mano alla pistola (è una semi citazione da Goebbels, per carità). Perché la biennale nomade contemporanea dedicata alla creatività contemporanea – Manifesta 12, appunto – apre i battenti nel capoluogo siciliano ...

Il rapper Gemitaiz choc contro Salvini : «Se muori facciamo una Festa». Poi aggiunge : «Odio i razzisti» : ' Salvini, ti auguro il peggio. Se muori facciamo una festa '. Questo il post choc del rapper romano Gemitaiz , pubblicato su Instagram Stories e rivolto all'attuale ministro dell'Interno e leader ...

Gemitaiz contro Salvini : “Se muori facciamo Festa”. Il ministro risponde : “Che problemi ha ‘sto fenomeno?” : “Salvini ti auguro il peggio. Se muori facciamo una festa”. È l’uscita di pessimo gusto del rapper Gemitaiz, artista che da sempre utilizza l’arma della provocazione ma che questa volta si è spinto oltre nella sua polemica contro Matteo Salvini, che da giorni chiama razzista dopo la scelta di non far approdare in un porto italiano la nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. In una storia su Instagram, il 29enne ...

Fano : sabato una Festa regionale per la cerimonia della consegna delle Bandiere Blu 2018 : Obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale con l'intento di ...

Radio Italia Live - il concerto : sabato dalle 19 è Festa a Milano in Piazza Duomo : Questo articolo è stato verificato con: https://www.ilgiorno.it/Milano/cronaca/Radio-Italia-Live-Duomo-1.3977502, https://www.Milanofree.it/201806079820/Milano/eventi/Radio_Italia_Live_il_concerto_...

Il concerto 2018 di Radio Italia Live : sabato sera è Festa a Milano in Piazza Duomo : Per il 2018 l'evento musicale Radio Italia Live - Il concerto a Milano si svolgerà la serata di sabato 16 giugno. Organizzata dal 2012, questa grande manifestazione milanese ad ingresso gratuito vedrà salire sul palco grandissimi interpreti della musica Italiana e sarà condotta dal duo composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Molte le misure adottate per garantire sicurezza e ordine pubblico. Alla Piazza, ad esempio, potranno accedere un ...

Mondiali Russia 2018 – La grande Festa della cerimonia di apertura con Robbie Williams ed Aida Garifullina [GALLERY] : Robbie Williams ed Aida Garifullina hanno intrattenuto il pubblico dello stadio Luzhniki di Mosca nella cerimonia di apertura dei Mondiali di Russia 2018 Una grande festa per la cerimonia d’apertura dei Mondiali di Russia 2018 è appena andata in scena allo stadio Luzhniki di Mosca. Prima della partita d’esordio della competizione iridata, quella tra Russia ed Arabia Saudita, si sono esibiti in un’esibizione che ha deliziato il ...

Stasera Grande Festa d'Inaugurazione del Milano Latin Festival con la Settimana di El Salvador : ... che prevede la partecipazione di diversi gruppi di danza, folklore e musica dell'America Latina, con la sfilata in abiti tradizionali, gli sbandieratori e gli spettacoli itineranti con i gruppi ...

Insultò la polizia in una maniFestazione contro Casa Pound : licenziata maestra di Torino : Le urla di Lavinia Flavia Cassaro nei confronti dei poliziotti, durante la manifestazione di Torino dello scorso 22 febbraio contro Casa Pound, sono rimaste nella mente di tutti gli italiani. La donna, infatti, si era scagliata duramente contro le forze dell'ordine, arrivando addirittura ad augurare loro la morte. Un gesto gravissimo, reso ancor più inaccettabile dal fatto che, la persona in questione, fosse una maestra di una scuola elementare ...

Festa della Musica - ENAC e gli aeroporti italiani si uniscono con numerosissimi eventi : Nei terminal di 22 aeroporti italiani il 21 giugno saranno ospitati, a favore dei passeggeri e dei lavoratori presenti negli scali, concerti e spettacoli Musicali di diverso genere con repertori che ...

