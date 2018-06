Ferrari | per la 488 Pista l' equipaggiamento speciale ' Piloti'

Luce verde per Ferrari : Prepotente rialzo per Ferrari , che mostra una salita bruciante del 3,55% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che il ...

24 Ore di Le Mans : otto Ferrari schierate per raggiungere la gloria [FOTO] : Sessanta sono le vetture ai nastri di partenza della mitica 24 Ore di le Mans equamente divise tra prototipi e vetture GT Con le prime prove libere, previste alle 16 di oggi, inizia ufficialmente l’edizione numero 86 della 24 Ore di Le Mans, valida come secondo appuntamento del campionato FIA World Endurance Championship (WEC). Sessanta sono le vetture ai nastri di partenza, equamente divise tra prototipi e vetture GT. Nel plotone delle vetture ...

Lewis Hamilton acquista un esemplare de LaFerrari Aperta ad una cifra da capogiro [VIDEO] : Il pilota della Mercedes e Campione del Mondo di F1 è entrato in possesso di uno dei rarissimi esemplari de LaFerrari Aperta Nei pressi di Los Angeles è stata immortalato l’ultimo gioiello su quattro ruote del Campione del Mondo di Formula 1 e pilota della Mercedes, Lewis Hamilton. Il pluricampione inglese è noto per la sua passione per le super car più esotiche ed in particolare per la Ferrari, nonostante la rivalità sportiva tra la Casa del ...

F1 - GP Francia 2018 : a Le Castellet tornano le stesse gomme Pirelli di Barcellona - indigeste alla Ferrari. Nuovo esame per il Cavallino : Dopo il trionfale fine settimana del Gran Premio del Canada, per la Ferrari è già tempo di rimettersi in marcia in vista del ritorno del Gran Premio di Francia che mancava dal calendario della Formula Uno esattamente da 10 anni, con la vittoria di Felipe Massa a Magny-Cours nel 2008. L’appuntamento si sposta a Le Castellet, dove non si corre dal lontano 1990 (anche in quel caso vittoria della Ferrari con Alain Prost) e porta con sé ...

Ferrari 488 Pista - la prova - La nuova 'Speciale' per i clienti-piloti : ... dallo scarico al sottoscocca passando per i diffusori, ma uno va senz'altro citato: è il nuovo cerchio da 20' realizzato interamente in fibra di carbonio, che calza lo pneumatico Michelin Sport Cup ...

F1 - Lauda rende onore alla Ferrari : “hanno un pacchetto incredibile - dovremo lavorare duro per batterli” : Niki Lauda ha analizzato il Gp del Canada, sottolineando come la Ferrari si sia dimostrata superiore rispetto alla Mercedes “onore alla Ferrari“, parola di Niki Lauda. Il presidente non esecutivo della Mercedes non ha potuto far altro che riconoscere il grande lavoro svolto in Canada dal team di Maranello, apparso il più solido in pista come dimostra la vittoria di Vettel davanti a Bottas e Verstappen. Photo4 / LaPresse Un boccone ...

Ferrari : vittoria importante per i tifosi e tutto il team : La Ferrari vince il GP Canada, rompendo un digiuno che durava da 14 anni su questa pista, grazie a Sebastian Vettel che torna leader del Mondiale, mentre Kimi Raikkonen guadagna 8 punti con la sesta posizione. Un weekend iniziato con qualche difficoltà si è risolto in un successo grazie a un lavoro di squadra che […] L'articolo Ferrari: vittoria importante per i tifosi e tutto il team sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Lewis Hamilton - GP Canada 2018 : “Non mi aspettavo una gara così negativa - dobbiamo crescere per tenere testa alla Ferrari” : Non può certo essere soddisfatto Lewis Hamilton del quinto posto conquistato nel Gran Premio del Canada di oggi. L’inglese, che era reduce da tre vittorie consecutive sul circuito dell’isola di Notre-Dame (dei suoi sei in totale) non è mai stato della partita e, dopo il quarto posto di ieri in qualifica, in gara scivola di un altro gradino, non riuscendo nemmeno ad attaccare Daniel Ricciardo che, a sua volta, non era nelle migliori ...

Vettel spezza il dominio di Hamilton - sono 50 in carriera per Seb : 14 anni dopo Micheal Schumacher - la Ferrari si riprende il Canada : Quattordici anni dopo l’ultima vittoria di Schumacher in Canada, Sebastian Vettel riporta sul gradino più alto del podio la Ferrari a Montreal Quattordici anni dopo Michael Schumacher, Sebastian Vettel riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio a Montreal, dominando in lungo e in largo il Gp del Canada. Terza vittoria stagionale per il tedesco, la cinquantesima in carriera, che vale anche la leadership della classifica mondiale ...

F1 - Alonso a cuore aperto : 'Amo ancora la Ferrari - lì ho trascorso cinque anni bellissimi' : Fernando Alonso e la Ferrari : un amore travagliato, ma ancora vivo. Almeno per il 36enne di Oviedo, che nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport F1 per celebrare il traguardo dei 300 Gran Premi in Formula 1 , ha ricordato col sorriso il quinquennio , 2010-2014, trascorso a Maranello: 'Mi sarebbe piaciuto molto vincere un Mondiale con la ...

Canada : per la Ferrari e Vettel una pole speciale per Gilles : pole per la Ferrari SF71H di Sebastian Vettel nelle qualifiche del GP del Canada, con il nuovo record ufficiale della pista grazie al tempo di 1.10.764. Si tratta della 54° in carriera per Vettel (la quarta a Montreal), la nona da quando corre per la Scuderia e la numero 217 per il team. Kimi Raikkonen, […] L'articolo Canada: per la Ferrari e Vettel una pole speciale per Gilles sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...