Ferrari corre anche in Borsa sulle ali della vittoria in Canada

F1 - Kubica ripercorre il suo passato : “io in Ferrari con Alonso? Sono sicuro che avrebbe funzionato” : Robert Kubica ha parlato durante le prove libere del Gp del Canada, confermando che un’eventuale convivenza tra lui ed Alonso in Ferrari avrebbe funzionato Robert Kubica si è ripreso la Formula 1, ma non ancora dalla porta principale. Il polacco è al momento pilota di riserva della Williams, tra le scuderie più in difficoltà di questo inizio di stagione, caratterizzato da ritiri ed errori di Stroll e Sirotkin. Photo4/LaPresse Giocarsi la ...

F1 - Leclerc apre il cassetto dei sogni : “spero un giorno di correre per la Ferrari - ma adesso non ci penso” : Charles Leclerc ha svelato di sognare un giorno di guidare per la Ferrari, sottolineando però di essere concentrato adesso solo sulla Sauber L’ultimo Gran Premio di Monaco non è andato benissimo per Charles Leclerc, il pilota monegasco avrebbe voluto certamente concludere la propria gara di casa, ma un problema ai freni lo ha costretto ad andare addosso ad Hartley. adesso c’è il Gp del Canada per prendersi la propria rivincita, anche ...

F1 - Kimi Raikkonen : “Io mi diverto ancora a correre. Non decido io sulla mia permanenza in Ferrari” : Sono tanti i nomi che si stanno facendo sul pilota che affiancherà Sebastian Vettel, in Ferrari, dall’anno prossimo. L’australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) ed il monegasco Charles Leclerc (Sauber-Alfa Romeo) sono i più gettonati: il pilota aussie è da tempo tra i migliori in F1 e sogna di andare ricostituire la coppia che si vide in RB mentre il giovane driver, già nell’orbita della scuderia di Maranello per il suo rapporto ...

Borsa - corre Ferrari al nuovo massimo storico - +4 - 70% - : Roma, 4 mag. , askanews, corre la Ferrari a Piazza Affari. Partenza sprint per il Cavallino dopo i conti record del primo trimestre diffusi ieri. Il titolo mette a segno un balzo del 4,70% toccando il ...

Formula 1 - Vettel : “Ricciardo in Ferrari? Corre bene”/ Raikkonen sereno : “Sono 15 anni che sento storie...” : Formula 1, Vettel: “Ricciardo in Ferrari? Corre bene”. Raikkonen sereno: “Sono 15 anni che sento storie...”. Intanto la Scuderia di Maranello si prepara per il prossimo GP in Azerbaigian(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:20:00 GMT)