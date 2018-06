Ferrari 488 Pista | meravigliosa creatura | la prova

Ferrari : per la 488 Pista l'equipaggiamento speciale 'Piloti' : Roma, 15 giu. , askanews, Per la 24 Ore di Le Mans la Ferrari svela la 488 Pista con l'allestimento 'Piloti Ferrari', ultima creazione del programma Tailor Made. Lo comunica la società di Maranello, ...

Sulla Ferrari 488 Pista lanciati come un missile Nuova stradale da corsa : «Abbiamo portato su una vettura stradale - sottolineano gli uomini del Cavallino rampante durante il briefing - il più elevato livello di transfer tecnologico dal mondo delle competizioni; e il nome, ...

Ferrari 488 Pista - la prova - La nuova 'Speciale' per i clienti-piloti : ... dallo scarico al sottoscocca passando per i diffusori, ma uno va senz'altro citato: è il nuovo cerchio da 20' realizzato interamente in fibra di carbonio, che calza lo pneumatico Michelin Sport Cup ...

Ferrari 488 Pista - test a Fiorano del V8 più potente di Maranello : ... fu svelata, di una macchina che con 720 cavalli è il V8 più potente del Cavallino Rampante, 50 in più dei modelli da cui deriva, grazie a una mole di innovazioni e di transfer tecnologico dal mondo ...

Ferrari - A Fiorano con la 488 Pista - VIDEO : La Ferrari 488 Pista non si fa mancare nulla rispetto alla sorella da cui deriva, quella 488 GTB che, già lei, tanto mansueta non è: ha più cavalli, più assetto, più aerodinamica. Insomma, cè tutto quello che serve per definirla estrema. Anche se questo non significa in automatico che voglia ritagliarsi soltanto uno spazio tra i cordoli. Tra i cordoli di Fiorano. A dispetto del suo nome e del suo aspetto, ci tiene anche alla sua capacità di ...

Ferrari 488 Pista - il Cavallino corre sempre! : Ferrari 488 Pista, il Cavallino corre sempre! Bellezza, potenza, aerodinamica. La Ferrari 488 Pista contiene tutto dentro di sé Continua a leggere

Ferrari 488 Pista - Su strada in esclusiva con la nuova Rossa - VIDEO : Ebbene sì, in superanteprima abbiamo già guidato la Ferrari 488 Pista. E, a dispetto del nome, lo abbiamo fatto sulle strade attorno a Maranello. Perché in quella denominazione, Pista, bisogna leggere le origini di questauto, non il suo destino. Ha fatto tesoro dellesperienza nelle corse per rendere ancora più ampio il suo raggio dazione su strada. Senza fiato. 50 cavalli in più, 90 chili in meno e uninesauribile voglia di dimostrare tutto ciò ...