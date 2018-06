Ferarri 488 Pista | svelato il nuovo e strabiliante equipaggiamento speciale GALLERY

sportfair

(Di venerdì 15 giugno 2018) la Casa del Cavallino Rampante svela in anteprima la Ferrari 488dotata dell’allestimento “Piloti Ferrari”, ultima creazione dell’esclusivo programma Tailor Made In occasione della 24 Ore di Le Mans, la Casa del Cavallino Rampante svela in anteprima la Ferrari 488dotata dell’allestimento “Piloti Ferrari”, ultima creazione dell’esclusivo programma Tailor Made; lapersonalizzazione creata da Ferrari per ringraziare i suoi piloti clienti farà il suo debutto alla vigilia della leggendaria gara di durata francese proprio al Circuit de la Sarthe. Ispirato alla vettura n°51 di AF Corse che ha conquistato con Alessandro Pier Guidi e James Calado i titoli Piloti e Costruttori 2017 del FIA World Endurance Championship (WEC), questoallestimento per la nuova Ferrari 488è pensato in esclusiva per i clienti coinvolti nelle attività sportive della Casa. Gli ...