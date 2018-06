Fake news a tavola | uova killer e latte dannoso per il China Study

Germania - una 'Fake news' sulla fine della coalizione di governo semina il panico : Berlino, 15 giu. , askanews, Una 'fake news' sulla fine della coalizione di governo guidata da Angela Merkel, per gli attuali contrasti sulla politica migratoria, ha brevemente scatenato il panico oggi in Germania. L'indice della Borsa di Francoforte, il Dax, ha perso subito mezzo punto percentuale, così come ne ha risentito il tasso di ...

Germania - una "Fake news" sulla fine della coalizione di governo semina il panico : Berlino, 15 giu. , askanews, - Una "fake news" sulla fine della coalizione di governo guidata da Angela Merkel, per gli attuali contrasti sulla politica migratoria, ha brevemente scatenato il panico oggi in Germania. L'indice della Borsa di Francoforte, il Dax, ha perso subito mezzo punto percentuale, così come ne ha risentito il tasso di ...

La Germania dice che "l'Italia è il paradiso dei pendolari". E non è una Fake news : L'Italia è "il paradiso dei viaggiatori in treno". Non è una fake news, ma il giudizio del settimanale tedesco Der Spiegel sulla situazione delle ferrovie italiane. Che in un lungo articolo elogia il servizio offerto da Trenitalia, parlando di "treni puntuali, veloci, puliti, dai prezzi bassi e servizio amichevole".La prenotazione è obbligatoria e inclusa nel prezzo. Il personale si impegna affinché tutti si trovino a ...

#bisteccaday : numerose le Fake news che colpiscono alimenti importanti per la dieta degli italiani : Dal partito dei “no latte” alla panzana delle uova killer sono numerose le fake news che colpiscono alimenti importanti per la dieta degli italiani, favorite anche dal diffondersi incontrollato sul web di notizie prive di basi scientifiche che danneggiano la salute ma anche l’economia del Paese. Ad affermarlo è la Coldiretti in occasione della Giornata nazionale della bistecca #bisteccaday con l’apertura al pubblico dei Giardini Reali per il ...

Social sempre meno attraenti a causa della Fake news : ... ma anche di false notizie, catene di Sant'Antonio e bufale di ogni sorta: questo e tanto altro stanno contribuendo a creare uno scenario che sta inevitabilmente allontanando in tanti dal mondo dei ...

Osteoporosi - stop alle Fake news : @stockadobe Tutto ciò che riguarda la salute, purtroppo, è sempre più spesso oggetto di fake news, informazioni reperite e veicolate attraverso il web, che travisano o raccontano inesattezze, se non addirittura falsità su patologie, diagnosi, terapie, farmaci, effetti collaterali. Una tendenza, questa, che non risparmia nemmeno l’Osteoporosi che, pur essendo una delle patologie più diffuse nel mondo (in Italia colpisce oltre 4 milioni di donne e ...

Social media sempre meno usati per informarsi. E’ colpa di Fake news e privacy : Quello delle fake news diffuse attraverso il web è un fenomeno che continua a crescere e mutare, grazie all’enorme diffusione di piattaforme Social che hanno contribuito a rendere più rapida la diffusione di notizie false. Tante sono le realtà del settore che hanno scelto da tempo di contrastare questo problema attraverso strumenti avanzati per limitarne la diffusione, ma ancora molta è la strada da fare. Il pericolo più grande per i ...

Questa foto dimostra che il divorzio tra David e Victoria Beckham è una Fake-news : David Beckham smentisce ancora una volta la crisi coniugale, pubblicando su Instagram una foto che lo ritrae in compagnia della moglie Victoria in un ristorante. La coppia, sposata da quasi un ventennio, è ritratta insieme ad amici e ai figli Brooklyn (19 anni), Romeo (15) e Cruz (13) per celebrare l'assegnazione di carica congiunta di paesi ospitanti dei Mondiali 2026 spettata a Stati Uniti, Canada e Messico.Amazing night ... All about ...

Ritorno al futuro 4 : come nasce una Fake news : ... like e condivisioni sono immediati, l'entusiasmo per il famigerato "Ritorno al futuro IV" è evidente e la viralità coinvolge immediatamente centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Più ...