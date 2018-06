Fabrizio Corona contro Don Mazzi Video | ultime dichiarazioni | “Le cose importanti? Il

Fabrizio Corona : 'Potrei entrare anche io in politica. Don Mazzi? Un buffone - non mi ha mai incontrato' : ... io però sono un fenomeno che dura da venti anni perché poi per durare devi sapere mischiare notizie vere e false, sfruttando le storie d'amore, la cronaca. Fai business, ma devi saperlo fare', ha ...

Fabrizio Corona : «Potrei entrare anche io in politica. Don Mazzi? Un buffone - non mi ha mai incontrato» : Fabrizio Corona , a 4 mesi dall'uscita dal carcere, si è raccontato al Corriere delle Sera in un'intervista condotta da Raffaella Cagnazzo. L'ex re dei paparazzi ha spiegato chi è tra passato e ...

Fabrizio Corona va a Non è l'Arena : ma c'è preoccupazione in vista del processo : Lo abbiamo semp re visto piuttosto sicuro di sé in ogni occasione, Fabrizio Corona , ma ora che si avvicina l'intervista da Massimo Giletti a Non è l'Arena - segnatevi il 17 giugno su La7 - l'ex re ...

“Ho paura”. Fabrizio Corona - cosa sta succedendo : Non si può certo dire che le cose siano andate per il meglio da quando Fabrizio Corona è uscito dal carcere di San Vittore per tornare alla vita di tutti i giorni dopo la dura detenzione. L’ex re dei paparazzi si è trovato ancora una volta a fare i conti con il suo carattere e quei modi di fare che già in passato gli erano costati cari, rischiando di compromettere la storia d’amore con Silvia Provvedi che pure l’aveva ...

Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser - Fabrizio Corona con Stefano De Martino e non solo : a Pitti Uomo tanti vip e tutti gli ex di Belen! : ... Cecilia, non si separa un attimo da Ignazio, ma tra gli stand e ai vari party di contorno si avvistano famosi , o quasi, del mondo di calcio, talent e reality show. Dal giovane portiere di Nazionale ...

Fabrizio Corona : "Vittima di un pregiudizio morale" : Fabrizio Corona, ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, la trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, circa la sua situazione giudiziaria: La gente parla delle sentenze senza sapere di cosa parla. Quando mi fanno la battuta 'se avesse fatto un omicidio avrebbe preso di più per me è pura retorica'. Io so quello che ho fatto, non ho fatto nulla, poi il sistema è ...

Belen e Iannone si sono lasciati?/ Le parole di Fabrizio Corona hanno ferito il centauro... : Belen Rodriguez è stata paparazzata da "Chi" insieme all'ex marito, Stefano De Martino. Lei rivela di essersi presa una pausa da Andrea Iannone(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 20:30:00 GMT)

GOSSIP/ Stefano De Martino e Fabrizio Corona sorridenti e complici al Pitti Uomo : Stefano De Martino e Fabrizio Corona abbracciati e sorridenti davanti ai flash dei fotografi: questo è quello che è successo poche ore fa al Pitti di Firenze e che ha scatenato le chiacchiere. Grazie ad un video che ha pubblicato su Instagram il giornalista Gabriele Parpiglia, la gente è venuta a conoscenza dell'insolito incontro che c'è stato ad un popolare evento di moda tra i due più famosi ex di Belen Rodriguez. Tra 'Il re dei paparazzi' e ...

Fabrizio Corona : "Sono un fenomeno che dura 20 anno. Ora voglio trasformare la mia popolarità in soldi" : Il re dei paparazzi Fabrizio Corona ha fatto capolino alla seconda giornata del Pitti Uomo, la manifestazione della moda maschile da 94 anni. Come si legge su Vanity Fair, ironia della sorte, a Firenze sono arrivati anche gli altri uomini storici di Belen Rodruguez: l'ultima fiamma Andrea Iannone, ma anche il papà di suo figlio Santiago, Stefano De Martino e Marco Borriello. Ma a tenere banco (mediatico) è ancora l'ex fotografo dei ...

Stefano de Martino e Fabrizio Corona pace e serata in discoteca (video e foto) : Se fosse un film, lo chiameremmo La strana coppia perché altro non potrebbe essere: Fabrizio Corona e Stefano de Martino insieme a Firenze per Pitti Uomo. L'evento è stato galeotto per i due un saluto, un abbraccio e alcuni scatti per i fotografi presenti, tutto sotto l'occhio vigile di Silvia Provvedi, compagna di Corona.L'incontro ha messo la parola fine alla rivalità tra i due per via delle precedenti relazioni che li riconducono ad una ...