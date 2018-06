F1 | la Renault tenta di strappare Adrian Newey alla Red Bull

oasport

(Di venerdì 15 giugno 2018) La telenovela Redsi infittisce e si arricchisce di un nuovo capitolo. L’indiscrezione arriva direttamente da Motorsport: il contratto diè in scadenza e la casa francese si è fatta avanti per portarlo nel suo team ufficiale. Un profilo come quello dell’ingegnere britannico, vero e proprio genio dell’aerodinamica, fa gola a molti ma è inevitabile pensare che nelle intenzioni dellapossa esserci anche quella di fare uno “sgarbo”scuderia di Milton Keynes. È storia ormai nota che i rapporti tra Redsono naufragati. Il team dei bibitari è chiamato nelle prossime settimane a fare una scelta importante, circa la nuova motorizzazione, e tutto lascia presagire ad un passaggioHonda, dopo che la power unit francese è stata additata per molto tempo come la causa principale della scarsa competitività dei ...