: Sempre utile allargare il punto di osservazione. Dagli ultimi dati Eurostat sull'andamento dell'occupazione in Eu… - francescoseghez : Sempre utile allargare il punto di osservazione. Dagli ultimi dati Eurostat sull'andamento dell'occupazione in Eu… - TgLa7 : #Eurostat: Italia maglia nera nella Ue per i #Neet. 1 giovane su 4 non studia né lavora - CyberNewsH24 : #News #Eurostat,Italia maglia nera per i'neet' -

L'fra i paesi Ue per i giovani fra i 18 e i 24 anni che non studiano e non cercano lavoro, i cosiddetti ''. Secondo un'indagine dil'anno scorso erano il 25,7%, contro una media europea pari al 14,3%. La percentuale più bassa diè stata invece registrata nei Paesi Bassi (5,3%).A livello Ue, nel 2017 circa 5,5 milioni di giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni (pari al 14,3%) non erano né occupati né in istruzione o formazione.(Di venerdì 15 giugno 2018)