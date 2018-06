Eurostat | l' Italia conquista la maglia nera per i NEET

Eurostat : in Italia un giovane su quattro non studia né cerca lavoro - : Il nostro Paese è la maglia nera tra quelli dell'Ue per quanto riguarda i ragazzi tra i 18 e i 24 anni. Secondo un'indagine dell'ufficio statistico, i cosiddetti Neet Italiani nel 2017 erano il 25,7%, ...

Clima - Eurostat : nel 2017 aumentano le emissioni di CO2 in UE e Italia : Secondo i dati divulgati da Eurostat, le emissioni di anidride carbonica prodotte dalla combustione di carburanti di origine fossile nell’Unione Europea nel 2017 sono salite dell’1,8% rispetto al 2016. Le emissioni di CO2 sono una delle principali cause del riscaldamento globale e contano per circa l’80% delle emissioni totali di gas serra. Le emissioni di biossido di carbonio sono salite nel 2017 nella maggioranza degli Stati ...

Focus Eurostat - in Italia il 58% dei laureati lavora entro tre anni Video : Quanti sono i laureati che riescono a trovare un impiego entro 36 mesi dal conmento del titolo universitario? A rispondere al quesito è l'#Eurostat, pubblicando i risultati di una nuova ricerca al riguardo [Video]. Secondo l'Istituto di ricerca statistica europea, i dati rilevati presentano per il nostro Paese un profilo in leggero miglioramento, anche se la distanza rispetto agli altri partner internazionali resta purtroppo ancora elevata. ...

Eurostat : deficit 2017 dell'Italia al 2 - 3% - il debito a 131 - 8% : Il debito pubblico dell'Italia nel 2017 è pari al 131,8% del pil, e il deficit è al 2,3%, entrambi in calo rispetto al 2016 , 132% e 2,5%, . Lo comunica Eurostat nella prima notifica dei dati ...

Diseguaglianze - anche l’Eurostat certifica l’allargamento della forbice tra ricchi e poveri in Italia : Aumentano i dati a conferma della crescita delle Diseguaglianze sociali. A fare i conti questa volta è l’Eurostat secondo cui in Italia la forbice tra ricchi e poveri si è andata progressivamente allargando, approfondendo il solco che divide due parti della società ormai sempre più distanti anche per l’assottigliamento di quello che per anni ha fatto da collante, cioè la classe media. In dettaglio secondo le tabelle appena pubblicate ...

