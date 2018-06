Eruzione Vulcano Guatemala | tutta la desolazione di San Miguel Los Lotes | mentre forti

Indonesia - nuova Eruzione del vulcano Agung : colonna di cenere alta 2 km : Il vulcano Agung , a Bali ( Indonesia ), ha eruttato una spessa colonna di cenere di 2 km di altezza, oltre 5 km sopra il livello del mare. L’Agenzia Nazionale di contenimento dei disastri (BNPB) ha fatto sapere che la pioggia di cenere ha colpito le comunità vicine al vulcano , ma non ha viaggiato molto. La BNPB ha informato che non ci sono state eruzioni minori dopo questa. Il vulcano Agung ha ora un livello di allerta 3. A residenti, turisti ed ...

Vulcano Guatemala - allarme Unicef : 650mila bimbi nelle zone dell’ Eruzione : Vulcano Guatemala , allarme Unicef : 650mila bimbi nelle zone dell’eruzione Il Fondo per l’infanzia sta lavorando per soccorrere migliaia di piccoli e adolescenti sfollati a causa del del Volcan de Fuego Continua a leggere L'articolo Vulcano Guatemala , allarme Unicef : 650mila bimbi nelle zone dell’eruzione proviene da NewsGo.

Eruzione Vulcano Guatemala : l’esplosione ha formato un nuovo cratere? : Altro materiale vulcanico si sta staccando dal vulcano de Fuego, in Guatemala , scivolando lungo le gole a 5 giorni dalla catastrofica Eruzione del 3 giugno. Alcune immagini hanno dato l’impressione che si fosse formato un nuovo cratere: ecco cosa spiegano gli esperti. Gustavo Chigna, dell’Istituto Nazionale di sismologia, vulcano logia, meteorologia e idrologia (Insivumeh), ha affermato che, in seguito alla potente Eruzione , si è formata una ...

Eruzione Vulcano Guatemala - San Miguel Los Lotes dichiarato “inabitabile” : sarà trasformato in un santuario in memoria delle vittime [GALLERY] : 1/15 ...

Eruzione Vulcano Guatemala : nuovi Lahar scaraventano a valle enormi rocce dal diametro di tre metri : Ultimi aggiornamenti dal Guatemala : l’Istituto Nazionale di sismologia, Vulcano logia, meteorologia e idrologia (Insivumeh) ha emesso un nuovo bollettino per avvisare che stanno scendendo altri Lahar dal Vulcano de Fuego, che portano rocce fino a tre metri di diametro . L’avviso ha lo scopo di far attuare le misure preventive nelle comunità vicine alle gole del Vulcano , lungo le quali scendono ad altissima velocità le potenti valanghe di detriti ...

Panico in Guatemala - un secondo vulcano entra in Eruzione : esplosioni e flussi di lava sul Pacaya : Il Guatemala sta ancora raccogliendo i pezzi dopo la devastante eruzione del vulcano de Fuego di qualche giorno fa, con il bilancio delle vittime salito a 109, mentre un altro vulcano nello stato mostra segni di attività. L’Istituto di sismologia, vulcano logia, meteorologia e idrologia del Guatemala (Insivumeh) ha confermato che il vulcano Pacaya , che si trova a circa 30 km di distanza dal vulcano de Fuego, ha cominciato ad eruttare ...

Guatemala - Eruzione del vulcano Fuego : il bilancio delle vittime sale a 109 : Il bilancio ufficiale dell’ eruzione del vulcano Fuego in Guatemala è salito a 109 morti: l’aggiornamento è stato fornito dall’Agenzia nazionale delle Scienze forensi, che prima aveva registrato 99 decessi ufficiali. I corpi recuperati sono stati trasportati in camere mortuarie di fortuna allestite nei pressi della zona più colpita dall’ eruzione , a Sud della capitale Città di Guatemala . L'articolo Guatemala , eruzione del ...

Eruzione Vulcano Guatemala : sospese temporaneamente le ricerche - ma i residenti non si arrendono : Le operazioni di ricerca delle persone colpite dall’Eruzione del Vulcano de Fuego in Guatemala al momento sono sospese a causa delle condizioni che non assicurano l’incolumità delle squadre di soccorso. Sul posto c’è ancora del materiale vulcanico molto caldo e a questo si aggiungono anche le condizioni atmosferiche avverse. Sarà installata una postazione di monitoraggio nell’area per valutare il nuovo ingresso dei soccorritori, solo e se le ...