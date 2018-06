eRacing Leage - Venite a giocare con noi

quattroruote

(Di venerdì 15 giugno 2018) Lavelocità è sempre e solo una questione di testa. E di cuore, verto. La benzinanon c'entra e quasi quasi neanche la macchina. per questo motivo che quelbrivido che ti dà una staccata all'ultimo, alla GTCup cominci a sentirlo giàai box. Certo, tutte quelle supercar allineate in pista o l'urlo dei motorisono cose che aiutano, ma a te che piace smanettare non basta. Sono quelle 20postazioni XBOX One che ti aspettano, che ti fanno battere davvero il cuore.Benvenuto allaLeague! Questo vero e proprio torneo di top driver è unasfida serrata e appassionante a bordo di piattaforme XBOX One. Sfida tra top. Attenzione, nonsarai l'unico a cercar di strappare il miglior tempo di Forza Motorsport 7. Nonriesci a celare un sorriso snob perché pensi che sia un gioco da ragazzi? Forseperché non sai che anche i piloti professionisti usano questo simulatore perspingersi al limite senza ...