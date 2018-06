Equitalia | Salvini lancia il condono | pace fatta col 15% della cartella

today

: RT @catirafaella: Salvini promette la rottamazione delle cartelle Equitalia. Sì, effettivamente, ha ragione: gli italiani possono usufruirn… - SandroBonomi2 : RT @catirafaella: Salvini promette la rottamazione delle cartelle Equitalia. Sì, effettivamente, ha ragione: gli italiani possono usufruirn… - 50Colibri : RT @catirafaella: Salvini promette la rottamazione delle cartelle Equitalia. Sì, effettivamente, ha ragione: gli italiani possono usufruirn… - papio54 : RT @catirafaella: Salvini promette la rottamazione delle cartelle Equitalia. Sì, effettivamente, ha ragione: gli italiani possono usufruirn… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Ci sono cartelle esattoriali "che stanno togliendo il sonno a milioni di italiani, a chi non riesce a pagare 3-4 mila euro che sono diventati 10mila euro, quelle cartelle per me non esistono, mi dai il 15% ed è...