Emicrania con aura e ictus | smentito il legame

(Di venerdì 15 giugno 2018) Arriva dal 9° congresso ANIRCEF in corso alla Statale di Milano una smentita ad anni di studi che indicavano come l’, in particolare quella con, rappresentasse un fattore di rischio per lo stroke ischemico in particolare per donne con meno di 45 anni che fumano e prendono la pillola e sono talora portatrici di particolari alterazioni della crasi ematica, cioè dei meccanismi di coagulazione del sangue. Dopo averne selezionate oltre un centinaio in modo da ottenere una pura “razza” di giovani emicraniche di questo tipo, i neurologi dell’Ospedale San Carlo di Milano diretti da Fabio Frediani hanno verificato tramite risonanza magnetica che non presentavano alcuna lesione corticale escludendo quindi il rischio die di altri problemi vascolari. ATTENTA SELEZIONE – Rispetto ai precedenti studi di questo tipo che indicavano il rischio di malattie cerebrovascolari in ...