Elenoire Casalegno | il Senza veli è da urlo | estate già bollente FOTO

“Numero uno!”. Elenoire Casalegno - l’estate 2018 è sua : il topless è da urlo. A Formentera la showgirl mette in mostra un fisico da urlo. A 41 anni non ha proprio nulla di invidiare alle colleghe più giovani : “Pensavo di aver perso la via di casa e invece a Formentera, al Big Store, l’ho ritrovata. Posso allontanare i miei piedi, ma non il mio cuore”, così un anno fa scriveva Elenoire Casalegno su Instagram. Quasi dodici mesi dopo la bionda conduttrice è tornata sul luogo del delitto. E lo ha fatto concedendo degli scatti mozzafiato.Di buon mattino Elenoire è scesa solitaria in spiaggia e, per un’abbronzatura più uniforme, ha deciso di ...