Edgar | il maggiordomo digitale per hotel raccoglie 200mila euro in 24 ore

(Di venerdì 15 giugno 2018) Dei 400milanecessari per implementare il servizio e lanciare un piano di marketing, la metà li ha raccolti nelle prime 24 ore. È partita con il botto la campagna di crowdfunding di, servizio di conciergenato lo scorso anno tra Cagliari e Firenze. “Ci aspettavamo di partire forte. Il coming soon della campagna era on line già da qualche settimana”. A parlare è Luca Sini, cofondatore della startup insieme a Marcello Stani, Chiara Sini e Karin Venneri. Tra le realtà che hanno deciso di partecipare sostenendo, per una cifra che al momento non è stata resa nota, Boost Heroes. Si tratta del fondo di investimento legato alla trasmissione tv B Heroes. La campagna, ospitata sulla piattaforma Mamacrowd, continuerà fino al 30 agosto. L’obiettivo, come detto, è quello di raggiungere i 400mila. Sini spiega: “Ad oggi avevamo ricevuto 50mila ...