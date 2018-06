optimaitalia

: #EdSheeran e Andrea Bocelli in Perfect per la prima volta insieme dal vivo: video dal Wembley Stadium - blueslogan : #EdSheeran e Andrea Bocelli in Perfect per la prima volta insieme dal vivo: video dal Wembley Stadium - OptiMagazine : Ed Sheeran e Andrea Bocelli in Perfect per la prima volta insieme dal vivo: video dal Wembley Stadium #DivideTour… - merlino213 : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Il duetto di Edinper ladal: giovedì 14 giugno il Divide Tour di Edha fatto tappa al celebre Wembley Stadium di Londra. Durante il concerto, a sorpresa sul palco anche il tenore italiano!Ad un certo punto della serata, proprio su invito della star britannica,ha raggiunto Edsul palco dello stadio di Wembley per duettare sulle note di, quarto singolo estratto dall'album multiplatino Divide. Il brano è stato inciso in una versione speciale con il tenore,Symphony, oltre che in una versione con Beyoncé,Duet. Il brano, come l'intero progetto discografico del cantante, ha ottenuto uno strepitoso successo a livello mondiale, in Italia già certificato sette volte disco di platino. Il remix diconha ottenuto un consenso internazionale senza ...