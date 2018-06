Ecco la spiaggia della Raggi | tra favelas e rifiuti

ilgiornale

(Di venerdì 15 giugno 2018) Lungo Ponte Marconi è il solito via vai. Qualche studente procede svogliato in direzione dell"università, mentre decine di rom spingono i loro carrelli carichi di materiale rovistato. Quando lo sguardo punta verso il basso, sugli argini del Tevere, c"è da perdere l"orientamento tra canneti, rovi, boscaglia e fronde.A spezzare la monotonia amazzonica del paesaggio ci sono solo tetti di cartone e qualche discarica. Dove sono bagnanti ed ombrelloni? Che fine ha fatto lapromessa? Eppure, a dicembre scorso, Virginiaannunciava: "La prossima estate ci sarà un progetto che riguarderà un"area di diecimila metri quadrati vicina a a Ponte Marconi con unae campi sportivi".Sono passati sei mesi, è arrivato il caldo, l"estate bussa con insistenza alle portecittà ma di quellanon c"è traccia. È rimasto tutto com"era? Non esattamente, perché qualche ...