EA risponde ai giocatori che criticano la presenza di donne in Battlefield V | non

(Di venerdì 15 giugno 2018) Il publisher diV, Electronic Arts ha una soluzione semplice per queiche polemizzano sulladellenel gioco. La compagnia, invita questa cerchia dia non comprare il prossimo sparatutto di DICE.Parlando con Gamasutra, Patrick Solderlund, chief creative officer di EA, ha risposto ai "fan" che sostenevano che l'inclusione di soldati femminili inV fosse "storicamente inaccurata"."Queste sono persone che non sono istruite - non capiscono che questo è uno scenario plausibile. La percezione comune è che non ci fosseronella seconda guerra mondiale. C'erano un sacco diche combatterono e parteciparono attivamente alla guerra."Read more…