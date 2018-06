E3 2018 | The Surge 2 si mostra nel primo video di gameplay

Maturità 2018 - tototema : da Martin Luther King al biotestamento passando per il ’68 : C’è chi ha cominciato all’inizio dell’anno a guardare a nomi, date e anniversari. C’è invece chi corre ai ripari quando manca meno di una settimana alla prima prova dell’esame di Maturità, quello che una volta era il tema e che ora è multiforme: articolo di giornale, analisi del testo, saggio breve, tema storico e di attualità. Tante le ipotesi che si troveranno davanti i ragazzi mercoledì 20 giugno, gli ultimi ragazzi nati nel vecchio millennio ...

THE SACRAMENT/ Su Rai 4 il film con Amy Seimetz e Joe Swanberg (oggi - 15 giugno 2018) : The SACRAMENT, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 15 giugno 2018. Nel cast: Amy Seimetz e Joe Swanberg, alla regia Ti West. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 11:17:00 GMT)

THE GUNMAN/ Su Rai 2 il film con Sean Penn (oggi - 15 giugno 2018) : The GUNMAN, il film in onda su Rai 2 oggi, venerdì 15 giugno 2018. Nel cast: Sean Penn, Idris Elba e Javier Bardem, alla regia Pierre Morel. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:20:00 GMT)

THE BLACKLIST 5/ Anticipazioni del 15 giugno 2018 : Liz scopre la verità sulle ossa! (finale di stagione) : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 15 giugno 2018, su Fox Crime. L'ultima corsa fra Red e Liz obbligherà uno dei due a pagare un prezzo fin troppo alto. (Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 09:20:00 GMT)

Beach volley - World Tour 2018 - Baden. Giappone letale : They/Orsi Toth fuori a un passo dal main draw : Ancora Giappone letale per l’Italia al femminile. Come a Tangshan, anche a Baden sono le nipponiche a spegnere il sogno di qualificazione dell’unica coppia italiana iscritta, composta dalle giovani Chiara They e Reka Orsi Toth. L’avventura delle due italiane era iniziata benissimo con un successo al debutto assoluto in un torneo internazionale nel primo turno delle qualificazioni contro le svedesi Kirkor/(Tivefalt. Le azzurre ...

E3 2018 : Starfield di Bethesda potrebbe non arrivare sull'attuale generazione di console : Starfield, il nuovo titolo sci-fi targato Bethesda Game Studios, è uno dei giochi più attesi rivelati all'E3 2018. Non sappiamo ancora quando verrà rilasciato, ma non è garantito che arriverà su console di attuale generazione.GameSpot ha parlato con il creative director di Bethesda Game Studios, Todd Howard, durante lo show e gli ha chiesto della possibilità che Starfield salti PS4 e Xbox One. Howard ha dichiarato che Bethesda non scenderà a ...

The Divergent Series : Allegiant/ Su Italia 1 il film di Robert Schwentke (oggi - 14 giugno 2018) : The Divergent Series: Allegiant, il film in onda in prima visione su Italia 1 oggi, giovedì 14 giugno 2018. Nel cast: Shailene Woodley e Theo James, alla regia Robert Schwentke. Il dettaglio(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:50:00 GMT)

E3 2018 : The Last of Us Part 2 : i nemici comparsi nel gameplay trailer sono i "Seraphites" - membri di un pericoloso culto religioso : A quanto pare, quelle spaventose persone viste in tutti i trailer e video di The Last of Us Part 2 finora, fanno Parte di un culto religioso.Alla conferenza E3 2018 di Sony, abbiamo finalmente ammirato il primo filmato di gameplay e, come avrete sicuramente già visto, nel video Ellie se la vedeva con un gruppo di persone seriamente intenzionata ad ucciderla.Tornano un po' più indietro, nel mese di ottobre dell'anno scorso, abbiamo visto un altro ...

E3 2018 : pubblicato il filmato intero dell'intervento di Todd Howard alla conferenza di Bethesda - completamente sottotitolato in italiano : Come sicuramente saprete, tra i vari protagonisti dell'E3 2018, figurava anche Bethesda. La compagnia, come molte altre, ha tenuto la sua conferenza, durante la quale sono stati fatti importanti annunci.Ad esempio, lo show ha dato ampio spazio a Fallout 76, ma in questa occasione è stato annunciato anche The Elder Scrolls 6.alla conferenza ha preso parte con il suo intervento Todd Howard e, il nuovo video pubblicato da Bethesda, lo ripropone per ...

E3 2018 : Ellie sarà l'unico personaggio giocabile in The Last of Us Part 2 : Non ci sono più dubbi sul fatto che The Last of Us Part 2 è una storia in cui Ellie sarà la star principale, ma ora sappiamo che sarà anche l'unico personaggio giocabile.La demo del gioco presentata allo show E3 2018 di Sony è stata incredibilmente violenta, ma allo stesso tempo anche molto dolce. Come avrete visto, è stato mostrato uno scontro tra Ellie e i Seraphite, un culto i cui membri costituiscono alcuni dei nemici nel gioco.Come segnala ...

Beach volley - King of the Court 2018. RIVOLUZIONE! Beach-spettacolo a settembre in Europa e Usa. Nuovo format FIVB : Un Nuovo modo di intendere il Beach volley, forse la nuova frontiera di uno sport che cerca sempre palcoscenici più importanti e nuovi proseliti. E’ il King of the Court 2018, lanciato oggi dalla Federazione Mondiale e che si disputerà nel mese di settembre con due tappe europee e due statunitensi, il 7 settembre a Utrecht in Olanda al Jaarbeursplein, l’8 settembre in Belgio, dal 14 al 16 settembre a Honolulu, Oahu, Hawaii, Usa a Waikiki Beach e ...